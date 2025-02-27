Пермский зоопарк перейдет на новый режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение режима работы связано с увеличением светового дня и активности животных
Изменение режима работы связано с увеличением светового дня и активности животных Фото:

В Пермском зоопарке изменится режим работы. С 1 марта он будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

«С 1 марта 2025 года Пермский зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00. Касса закрывается на час раньше. Изменение режима работы зоопарка — ежегодная сезонная практика, связанная с увеличением светового дня и активности животных», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Пока увидеть его можно только на фото и видео.

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В Пермском зоопарке изменится режим работы. С 1 марта он будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».  «С 1 марта 2025 года Пермский зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00. Касса закрывается на час раньше. Изменение режима работы зоопарка — ежегодная сезонная практика, связанная с увеличением светового дня и активности животных», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Пока увидеть его можно только на фото и видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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