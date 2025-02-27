В Турции снимут фильм по выпуску программы Малахова «Пусть говорят»

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По выпуску программы Малахова «Пусть говорят» снимут фильм «Одна надежда»
По выпуску программы Малахова «Пусть говорят» снимут фильм «Одна надежда» Фото:

Турецкий режиссер Гекхан Ары приступил к съемкам фильма «Одна надежда», основанного на эпизоде из популярной программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Выпуск под названием «Турецкий гамбит» был посвящен реальной истории турецкой женщины, которая заботилась о российском мальчике, пострадавшем в ДТП в Анталье. 

«На первом месте как раз была программа, это история. 12 лет назад <…> это была самая популярная программа недели», — заявил Малахов на пресс-конференции ТАСС. Выпуск «Турецкий гамбит» был одним из самых популярных в 2013 году, и именно его история легла в основу новой кинокартины.

Малахов также упомянул, что «Турецкий гамбит» не единственный выпуск, достойный экранизации выпусков его программы. В 2020 году был снят сериал «Новенький», основанный на истории о мальчике Владе Бахове, который пропал после того, как отправившись на день Рождения, не вернулся домой.

Картина «Одна надежда» будет переведена на пять языков и представлена в России, Турции, странах СНГ и Европе. Премьера фильма запланирована на осень 2025 года. Актер Леон Кемстач, исполняющий главную роль в новом кинопроекте, выразил благодарность создателям фильма за возможность участвовать там. Он отметил, что фильм несет не только развлекательный характер, но и является ярким примером правильного отношения к людям.

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Турецкий режиссер Гекхан Ары приступил к съемкам фильма «Одна надежда», основанного на эпизоде из популярной программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Выпуск под названием «Турецкий гамбит» был посвящен реальной истории турецкой женщины, которая заботилась о российском мальчике, пострадавшем в ДТП в Анталье.  «На первом месте как раз была программа, это история. 12 лет назад <…> это была самая популярная программа недели», — заявил Малахов на пресс-конференции ТАСС. Выпуск «Турецкий гамбит» был одним из самых популярных в 2013 году, и именно его история легла в основу новой кинокартины. Малахов также упомянул, что «Турецкий гамбит» не единственный выпуск, достойный экранизации выпусков его программы. В 2020 году был снят сериал «Новенький», основанный на истории о мальчике Владе Бахове, который пропал после того, как отправившись на день Рождения, не вернулся домой. Картина «Одна надежда» будет переведена на пять языков и представлена в России, Турции, странах СНГ и Европе. Премьера фильма запланирована на осень 2025 года. Актер Леон Кемстач, исполняющий главную роль в новом кинопроекте, выразил благодарность создателям фильма за возможность участвовать там. Он отметил, что фильм несет не только развлекательный характер, но и является ярким примером правильного отношения к людям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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