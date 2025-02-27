Пилот «Уральских авиалиний» потерял миллионы, пытаясь стать брокером

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» потерял 2,5 миллиона рублей, когда пытался стать брокером. Менеджеры сайта убедили мужчину открыть счет и перевести туда деньги, но вскоре стало ясно, что крупная сумма ушла мошенникам. Информация об этом появилась в Telegram.
«Поначалу все казалось легким и прибыльным. Мужчина перевел 500 тысяч рублей менеджерам, а затем сделал еще четыре транзакции на два миллиона. Но совсем скоро стало ясно, что никакого счета на бирже не существует, а деньги оказались у разных получателей», — передает telegram-канал «Авиаторщина».
На сайт мошенников пилот наткнулся случайно. Там он оставил свои контактные данные, после чего с ним связался менеджер, убедив пройти регистрацию. Потерпевший уже обратился с заявлением в полицию, идет проверка.
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