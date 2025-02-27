В ХМАО за год на 10% выросла цена на самый популярный бензин

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В ХМАО бензин подорожал за год на 10%
В ХМАО бензин подорожал за год на 10% Фото:

В Югре за минувший год стоимость топлива в зависимости от марки поднялась в среднем на пять рублей за литр. Сколько стоит заправиться в регионе сегодня и где самый дешевый бензин выяснило URA.RU.

«За последний год на нашей АЗС больше всего выросла цена на АИ-92 — около 6 рублей за литр плюсом», — рассказали URA.RU на одной из заправочных станций Нижневартовска. 

По данным Росстата, в городе по усредненным ценам сегодня литр самого популярного бензина марки АИ-92  обойдется в 54,76 рублей, это самая низкая цена в ХМАО. Самая высокая в Ханты-Мансийске -56,08 рублей. В целом за год в Югре АИ-92 прибавил в цене 11, 45%.

На 10, 84% в ХМАО подорожал бензин марки АИ-95 — с 53,87 рублей до 59,71 рубля за литр. Дешевле всего им заправиться в Нижневартовске — 58,42 рубля, дороже всего в Ханты-Мансийске.

Меньше инфляция затронула дизельное топливо — рост составил 5,82%, сегодня цена в регионе 75,61 рублей, годом ранее -71,45 рублей.   Самое дешевое дизельное топливо продают в Белоярском.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-95 на популярной заправке. Причиной отсутствия топлива стала поломка топливного насоса на нефтебазе. 

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В Югре за минувший год стоимость топлива в зависимости от марки поднялась в среднем на пять рублей за литр. Сколько стоит заправиться в регионе сегодня и где самый дешевый бензин выяснило URA.RU. «За последний год на нашей АЗС больше всего выросла цена на АИ-92 — около 6 рублей за литр плюсом», — рассказали URA.RU на одной из заправочных станций Нижневартовска.  По данным Росстата, в городе по усредненным ценам сегодня литр самого популярного бензина марки АИ-92  обойдется в 54,76 рублей, это самая низкая цена в ХМАО. Самая высокая в Ханты-Мансийске -56,08 рублей. В целом за год в Югре АИ-92 прибавил в цене 11, 45%. На 10, 84% в ХМАО подорожал бензин марки АИ-95 — с 53,87 рублей до 59,71 рубля за литр. Дешевле всего им заправиться в Нижневартовске — 58,42 рубля, дороже всего в Ханты-Мансийске. Меньше инфляция затронула дизельное топливо — рост составил 5,82%, сегодня цена в регионе 75,61 рублей, годом ранее -71,45 рублей.   Самое дешевое дизельное топливо продают в Белоярском. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-95 на популярной заправке. Причиной отсутствия топлива стала поломка топливного насоса на нефтебазе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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