В ХМАО за год на 10% выросла цена на самый популярный бензин

В Югре за минувший год стоимость топлива в зависимости от марки поднялась в среднем на пять рублей за литр. Сколько стоит заправиться в регионе сегодня и где самый дешевый бензин выяснило URA.RU.
«За последний год на нашей АЗС больше всего выросла цена на АИ-92 — около 6 рублей за литр плюсом», — рассказали URA.RU на одной из заправочных станций Нижневартовска.
По данным Росстата, в городе по усредненным ценам сегодня литр самого популярного бензина марки АИ-92 обойдется в 54,76 рублей, это самая низкая цена в ХМАО. Самая высокая в Ханты-Мансийске -56,08 рублей. В целом за год в Югре АИ-92 прибавил в цене 11, 45%.
На 10, 84% в ХМАО подорожал бензин марки АИ-95 — с 53,87 рублей до 59,71 рубля за литр. Дешевле всего им заправиться в Нижневартовске — 58,42 рубля, дороже всего в Ханты-Мансийске.
Меньше инфляция затронула дизельное топливо — рост составил 5,82%, сегодня цена в регионе 75,61 рублей, годом ранее -71,45 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продают в Белоярском.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-95 на популярной заправке. Причиной отсутствия топлива стала поломка топливного насоса на нефтебазе.
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