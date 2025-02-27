27 февраля 2025

Магнитогорский хоккеист Малкин спас свою команду в США, набрав четыре очка за игру

Магнитогорский хоккеист Малкин набрал четыре очка в матче НХЛ
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Евгений Малкин в 38 лет показывает отличную форму
Евгений Малкин в 38 лет показывает отличную форму Фото:

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, играющий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», забил два гола и две голевые передачи в матче против «Филадельфия Флайерз». Команда Малкина уступала 0:3, но ей удалось вырвать победу в овертайме (5:4). При этом Малкин сравнял счет и забил победную шайбу.

«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — цитирует Малкина «Чемпионат.com».

Малкин добавил, что главная цель команды — попадание в плей-офф кубка Стэнли. У «Питтсбурга» 57 очков в 61 матче, он находится на непривычной для себя 15-й позиции в Восточной конференции НХЛ. Клуб отстает от зоны плей?офф на девять очков. «Филадельфия» с 60 очками после 60 матчей находится на 13-м месте на Востоке.

Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.

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Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, играющий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», забил два гола и две голевые передачи в матче против «Филадельфия Флайерз». Команда Малкина уступала 0:3, но ей удалось вырвать победу в овертайме (5:4). При этом Малкин сравнял счет и забил победную шайбу. «Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — цитирует Малкина «Чемпионат.com». Малкин добавил, что главная цель команды — попадание в плей-офф кубка Стэнли. У «Питтсбурга» 57 очков в 61 матче, он находится на непривычной для себя 15-й позиции в Восточной конференции НХЛ. Клуб отстает от зоны плей?офф на девять очков. «Филадельфия» с 60 очками после 60 матчей находится на 13-м месте на Востоке. Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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