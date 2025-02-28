Якушев рассказал, как идет подготовка к выборам в Иркутской области

Якушев: участие в выборах участников СВО — ключевой показатель эффективности ЕР
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Якушев призвал привлекать больше участников СВО на выборы
Якушев призвал привлекать больше участников СВО на выборы Фото:

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев призвал региональное отделение ЕР в Иркутской области тщательно подготовиться к предстоящим выборам, акцентировав внимание на привлечении к ним участников СВО. Губернатор региона Игорь Кобзев добавил, что доверие жителей к партии растет, это подтверждается недавними победами на выборах.

«Активное участие в выборах участников спецоперации является одним из ключевых показателей эффективности работы отделений партии. Обязательно оказывать бойцам поддержку в ходе предварительного голосования, непосредственно при проведении кампании», — указал Якушев, сообщение приводится на сайте «Единой России». 

В 2025 году в Иркутской области пройдут выборы в 26 органах местного самоуправления второго уровня. Игорь Кобзев сообщил, что доверие жителей региона к «Единой России» растет. Это подтвердили итоги выборов 2 февраля в Братском районе и четырех муниципалитетах, где кандидаты от партии победили в четырех кампаниях из пяти. Кобзев назвал выборы в Братском районе «боевым крещением» для партийной структуры, отметив слаженную работу всех уровней — от первичных отделений до депутатов Федерального Собрания.

В Иркутске 15-16 марта состоится II форум волонтеров и добровольцев под названием «СВОих не бросаем», который организуется при поддержке «Единой России». Это мероприятие откроет серию празднований, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев призвал региональное отделение ЕР в Иркутской области тщательно подготовиться к предстоящим выборам, акцентировав внимание на привлечении к ним участников СВО. Губернатор региона Игорь Кобзев добавил, что доверие жителей к партии растет, это подтверждается недавними победами на выборах. «Активное участие в выборах участников спецоперации является одним из ключевых показателей эффективности работы отделений партии. Обязательно оказывать бойцам поддержку в ходе предварительного голосования, непосредственно при проведении кампании», — указал Якушев, сообщение приводится на сайте «Единой России».  В 2025 году в Иркутской области пройдут выборы в 26 органах местного самоуправления второго уровня. Игорь Кобзев сообщил, что доверие жителей региона к «Единой России» растет. Это подтвердили итоги выборов 2 февраля в Братском районе и четырех муниципалитетах, где кандидаты от партии победили в четырех кампаниях из пяти. Кобзев назвал выборы в Братском районе «боевым крещением» для партийной структуры, отметив слаженную работу всех уровней — от первичных отделений до депутатов Федерального Собрания. В Иркутске 15-16 марта состоится II форум волонтеров и добровольцев под названием «СВОих не бросаем», который организуется при поддержке «Единой России». Это мероприятие откроет серию празднований, приуроченных к 80-летию Великой Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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