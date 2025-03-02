Пермский экс-министр Иван Огородов возглавил ассоциацию молочников

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов возглавил Ассоциацию молочников региона. Региональное ведомство он возглавлял с 2013 по 2017 годы. Теперь он будет совмещать новую должность с работой в Пермском НИИ сельского хозяйства.
«С 28 февраля на должность директора АМ «МолПермь» назначен Иван Огородов. С 19 сентября 2013 года по 28 февраля ассоциацию возглавлял Николай Капустин», — сообщается в системе СБИС.
В 2017 году URA.RU сообщало, что в отношении Ивана Огородова было возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты, совершенных организованной группой лиц в крупном размере. Другим подозреваемым стал управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Это дело было закрыто по реабилитирующим основаниям.
Однако весной 2018 в отношении Огородова ФСБ возбудила новое дело по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных фирме-арендатору свинокомплекса «Пермский» (более 200 млн рублей). Вторым фигурантом стала действующий замминистра сельского хозяйства Людмила Коврова.
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