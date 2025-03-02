02 марта 2025

Пермский экс-министр Иван Огородов возглавил ассоциацию молочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее этот пост занимал еще один бывший чиновник минсельхоза края — Николай Капустин
Ранее этот пост занимал еще один бывший чиновник минсельхоза края — Николай Капустин Фото:

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов возглавил Ассоциацию молочников региона. Региональное ведомство он возглавлял с 2013 по 2017 годы. Теперь он будет совмещать новую должность с работой в Пермском НИИ сельского хозяйства.

«С 28 февраля на должность директора АМ «МолПермь» назначен Иван Огородов. С 19 сентября 2013 года по 28 февраля ассоциацию возглавлял Николай Капустин», — сообщается в системе СБИС.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в отношении Ивана Огородова было возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты, совершенных организованной группой лиц в крупном размере. Другим подозреваемым стал управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Это дело было закрыто по реабилитирующим основаниям.

Однако весной 2018 в отношении Огородова ФСБ возбудила новое дело по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных фирме-арендатору свинокомплекса «Пермский» (более 200 млн рублей). Вторым фигурантом стала действующий замминистра сельского хозяйства Людмила Коврова.

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Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов возглавил Ассоциацию молочников региона. Региональное ведомство он возглавлял с 2013 по 2017 годы. Теперь он будет совмещать новую должность с работой в Пермском НИИ сельского хозяйства. «С 28 февраля на должность директора АМ «МолПермь» назначен Иван Огородов. С 19 сентября 2013 года по 28 февраля ассоциацию возглавлял Николай Капустин», — сообщается в системе СБИС. В 2017 году URA.RU сообщало, что в отношении Ивана Огородова было возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты, совершенных организованной группой лиц в крупном размере. Другим подозреваемым стал управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Это дело было закрыто по реабилитирующим основаниям. Однако весной 2018 в отношении Огородова ФСБ возбудила новое дело по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных фирме-арендатору свинокомплекса «Пермский» (более 200 млн рублей). Вторым фигурантом стала действующий замминистра сельского хозяйства Людмила Коврова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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