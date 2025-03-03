Прокуратура требует ужесточить приговор топ-менеджерам «Камской долины»

Приговор суда первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров ГК «Камская долина» обжаловала и прокуратура, и сами бывшие подсудимые. Речь идет об Андрее Гладикове и Алевтине Романовой. Они освобождены от исполнения наказания. Причина — истечение срока давности привлечения к ответственности.
«Прокуратура намерена добиться пересмотра уголовного дела, считая переквалификацию их наказания необоснованной, а приговор слишком мягким. Защита же хочет отменить приговор и просит об оправдании, указывая на отсутствие криминала», — об этом сообщает «РБК-Пермь».
Обвинительный приговор фигурантам уголовного дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Индустриальный суд Перми вынес 30 января 2025 года. Гладикова и Романову тогда приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима.
Следствие считает, что в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности более 1,8 млрд рублей на строительство четырех многоквартирных домов. Однако жилье в установленные сроки достроено не было. Обманутыми пайщиками оказались несколько сотен человек.
Эти деньги затем использовались для завершения строительства других объектов «Камской долины». В ходе предварительного следствия фигуранты свою вину отрицали.
Апелляционная жалоба защиты на новый приговор принята к рассмотрению 27 февраля. После того, как стороны представят свои отзывы, уголовное дело направят в апелляцию.
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