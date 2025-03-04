В Кремле ответили на вопрос URA.RU о послании Путина Федеральному собранию

Кремль не стал раскрывать дату ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что точная информация появится позже.
"Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами.
В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
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