В Кремле ответили на вопрос URA.RU о послании Путина Федеральному собранию

Песков: о послании Путина Федеральному собранию сообщат, когда определят дату
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Дату послания президента Федеральному собранию назовут позже, сообщил Дмитрий Песков
Дату послания президента Федеральному собранию назовут позже, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Кремль не стал раскрывать дату ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что точная информация появится позже.

"Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами.

В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.

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Кремль не стал раскрывать дату ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что точная информация появится позже. "Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами. В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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