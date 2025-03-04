Президент США Дональд Трамп действительно принес России много горя. В стране хорошо помнят введенные им санкции против РФ и то оружие, которое его администрация поставляла на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрия Пескова.
«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок [Трампом] были введены многие санкции, начались поставки оружия на Украину. Здесь можно только согласиться», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом пресс-секретарь главы государства согласился с заявлением Трампа о том, что он не принес России ничего, кроме горя.
За время своего первого президентского срока Трамп ввел против РФ множество санкций и основал нормативную базу для дальнейшего ввода антироссийских ограничений. Также при нем была замедлена постройка «Северного потока — 2», из США были высланы российские дипломаты и начались поставки американского оружия для армии Украины на Донбассе.
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