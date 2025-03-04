Пожилой пермяк, 36 лет назад потерявший документы, разыскивает родных

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Владимир Татарчук просит помочь разыскать в Пермском крае своих родственников
Владимир Татарчук просит помочь разыскать в Пермском крае своих родственников Фото:

В Пермском крае разыскивают родственников Владимира Татарчука, оказавшегося в московском приюте. 74-летний уроженец деревни Астер-Ключ Октябрьского округа в 1976 году вместе с семьей переехал в поселок Новая Губаха, а затем уехал на Украину, туда же перевез семью. В 1989 году Татарчук вернулся в Россию, но потерял все свои документы и утратил связь с родственниками. Сейчас приют, где проживает мужчина, просит родственников и знакомых выйти с ними на связь, чтобы подтвердить личность пермяка.

» Сейчас Владимир Татарчук находится на инвалидности, проживает в приюте под патронажем МРОО «Дом трудолюбия «Ной» в Московской области. У него проблемы с паматью, поэтому некоторые факты биграфии, составленной с его слов, могут быть недостоверными. Нуждается в восстановлении документов, для чего необходимо пройти процедуру установления личности в ОВМ МВД РФ», — сообщается в группе «Информ Губуха» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU также рассказывало о судьбе родных Ильи и Виктории — брата и сестру разлучили еще в детстве. Родственники смогли встретиться лишь спустя 18 лет после расставания.

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В Пермском крае разыскивают родственников Владимира Татарчука, оказавшегося в московском приюте. 74-летний уроженец деревни Астер-Ключ Октябрьского округа в 1976 году вместе с семьей переехал в поселок Новая Губаха, а затем уехал на Украину, туда же перевез семью. В 1989 году Татарчук вернулся в Россию, но потерял все свои документы и утратил связь с родственниками. Сейчас приют, где проживает мужчина, просит родственников и знакомых выйти с ними на связь, чтобы подтвердить личность пермяка. » Сейчас Владимир Татарчук находится на инвалидности, проживает в приюте под патронажем МРОО «Дом трудолюбия «Ной» в Московской области. У него проблемы с паматью, поэтому некоторые факты биграфии, составленной с его слов, могут быть недостоверными. Нуждается в восстановлении документов, для чего необходимо пройти процедуру установления личности в ОВМ МВД РФ», — сообщается в группе «Информ Губуха» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU также рассказывало о судьбе родных Ильи и Виктории — брата и сестру разлучили еще в детстве. Родственники смогли встретиться лишь спустя 18 лет после расставания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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