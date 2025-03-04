Пожилой пермяк, 36 лет назад потерявший документы, разыскивает родных

В Пермском крае разыскивают родственников Владимира Татарчука, оказавшегося в московском приюте. 74-летний уроженец деревни Астер-Ключ Октябрьского округа в 1976 году вместе с семьей переехал в поселок Новая Губаха, а затем уехал на Украину, туда же перевез семью. В 1989 году Татарчук вернулся в Россию, но потерял все свои документы и утратил связь с родственниками. Сейчас приют, где проживает мужчина, просит родственников и знакомых выйти с ними на связь, чтобы подтвердить личность пермяка.
» Сейчас Владимир Татарчук находится на инвалидности, проживает в приюте под патронажем МРОО «Дом трудолюбия «Ной» в Московской области. У него проблемы с паматью, поэтому некоторые факты биграфии, составленной с его слов, могут быть недостоверными. Нуждается в восстановлении документов, для чего необходимо пройти процедуру установления личности в ОВМ МВД РФ», — сообщается в группе «Информ Губуха» в соцсети «ВКонтакте».
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