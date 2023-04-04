Родственники пообщались друг с другом за чаепитием Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае родные брат и сестра, разлученные в детстве, смогли встретиться лишь спустя 18 лет. О судьбе Ильи и Виктории рассказали сотрудники фонда «Дедморозим». На сайте благотворительной организации сообщается, что Илья и Виктория остались без матери, которая была лишена родительских прав. Затем их распределили по разным детским домам для сирот с инвалидностью.

«Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате, где сейчас живет девушка. Команды интерната и фонда „Дедморозим“ постарались сделать так, чтобы встреча прошла максимально комфортно для ребят. Они пили чай и рассказывали, как живут сейчас. Вика ласково называла Илью братиком, брала за руку и гуляла с ним по территории учреждения», — говорится на сайте благотворительного фонда.

Сейчас Илья является участником проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». Не так давно переехал из детского дома-интерната в квартиру в Перми и теперь привыкает к самостоятельной жизни. В этом ему помогает команда проекта.

Ранее «URA.RU» сообщало о сестрах-близнецах Ульяне и Светлане Шиловых из Пермского края, которые случайно встретились лишь спустя 33 года после разлуки. Еще одна жительница Перми разыскивала свою родную мать с помощью телешоу, но в итоге нашла родных сестер.

Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате Фото: сайт dedmorozim.ru