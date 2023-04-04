04 апреля 2023

В Пермском крае брат с сестрой, разлученные в детдомах, встретились спустя 18 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , выпечка, чаепитие, угощение
Родственники пообщались друг с другом за чаепитием Фото:

В Пермском крае родные брат и сестра, разлученные в детстве, смогли встретиться лишь спустя 18 лет. О судьбе Ильи и Виктории рассказали сотрудники фонда «Дедморозим». На сайте благотворительной организации сообщается, что Илья и Виктория остались без матери, которая была лишена родительских прав. Затем их распределили по разным детским домам для сирот с инвалидностью.

«Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате, где сейчас живет девушка. Команды интерната и фонда „Дедморозим“ постарались сделать так, чтобы встреча прошла максимально комфортно для ребят. Они пили чай и рассказывали, как живут сейчас. Вика ласково называла Илью братиком, брала за руку и гуляла с ним по территории учреждения», — говорится на сайте благотворительного фонда.

Сейчас Илья является участником проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». Не так давно переехал из детского дома-интерната в квартиру в Перми и теперь привыкает к самостоятельной жизни. В этом ему помогает команда проекта.

Ранее «URA.RU» сообщало о сестрах-близнецах Ульяне и Светлане Шиловых из Пермского края, которые случайно встретились лишь спустя 33 года после разлуки. Еще одна жительница Перми разыскивала свою родную мать с помощью телешоу, но в итоге нашла родных сестер.

Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате
Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате
Фото:
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В Пермском крае родные брат и сестра, разлученные в детстве, смогли встретиться лишь спустя 18 лет. О судьбе Ильи и Виктории рассказали сотрудники фонда «Дедморозим». На сайте благотворительной организации сообщается, что Илья и Виктория остались без матери, которая была лишена родительских прав. Затем их распределили по разным детским домам для сирот с инвалидностью. «Встреча Ильи и Вики прошла в Кучинском психоневрологического интернате, где сейчас живет девушка. Команды интерната и фонда „Дедморозим“ постарались сделать так, чтобы встреча прошла максимально комфортно для ребят. Они пили чай и рассказывали, как живут сейчас. Вика ласково называла Илью братиком, брала за руку и гуляла с ним по территории учреждения», — говорится на сайте благотворительного фонда. Сейчас Илья является участником проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». Не так давно переехал из детского дома-интерната в квартиру в Перми и теперь привыкает к самостоятельной жизни. В этом ему помогает команда проекта. Ранее «URA.RU» сообщало о сестрах-близнецах Ульяне и Светлане Шиловых из Пермского края, которые случайно встретились лишь спустя 33 года после разлуки. Еще одна жительница Перми разыскивала свою родную мать с помощью телешоу, но в итоге нашла родных сестер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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