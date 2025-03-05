Экс-сотрудников МО РФ будут судить за взятки

В Москве военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших сотрудников Минобороны России Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в ГВСУ СК России.
«Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников Минобороны России, обвиняемых в получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, виновность Чекмазова и Фомина подтверждена собранными доказательствами.
Согласно информации следствия, в период с 2016 по 2022 годы Чекмазов и Фомин контролировали исполнение контрактов между Минобороны России и АО «Оборонтест» на сумму 1,5 миллиарда рублей. В 2023-2024 годах они получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» Александра Сухарева взятку на сумму свыше 16 млн рублей за приемку работ и общее покровительство.
В начале сентября прошлого года они были арестованы. Чекмазову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Фомину — домашний арест. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 млн рублей, а дело передано в 235 гарнизонный военный суд.
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