Арестованы бывшие сотрудники Минобороны по делу о взятке в 7,7 млн

Суд арестовал бывших сотрудников Министерства обороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей. Сообщает Следственный комитет России.
«Экс-сотрудники МО Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, замгендир „Оборонтеста“ обвиняются в получении особо крупной взятки», — говорится в сообщении СК, передает ТАСС. По данным следствия, полковники запаса Фомин и Чекмазов приняли от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7,7 миллиона рублей за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
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