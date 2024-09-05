Арестованы бывшие сотрудники Минобороны по делу о взятке в 7,7 млн

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Экс-сотрудники МО арестованы по обвинению в получении особо крупной взятки Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд арестовал бывших сотрудников Министерства обороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей. Сообщает Следственный комитет России.

«Экс-сотрудники МО Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, замгендир „Оборонтеста“ обвиняются в получении особо крупной взятки», — говорится в сообщении СК, передает ТАСС. По данным следствия, полковники запаса Фомин и Чекмазов приняли от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7,7 миллиона рублей за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

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Суд арестовал бывших сотрудников Министерства обороны РФ Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова по обвинению в получении взятки на сумму 7,7 миллиона рублей. Сообщает Следственный комитет России. «Экс-сотрудники МО Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, замгендир „Оборонтеста“ обвиняются в получении особо крупной взятки», — говорится в сообщении СК, передает ТАСС. По данным следствия, полковники запаса Фомин и Чекмазов приняли от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7,7 миллиона рублей за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках контракта стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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