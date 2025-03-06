06 марта 2025

В центре Екатеринбурга продают ресторан в старинном доме за десятки миллионов. Фото

В центре Екатеринбурга продают ресторан в доме врача Асса за 36,1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание старой электростанции на улице Горького. Екатеринбург, старое здание, здание центрального электрического общества, улица горького43, кирпичный дом
Дом сделан из кирпича (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Пушкина продают ресторан за 36,1 миллиона рублей. Помещение расположено в доме врача Соломона Асса, который внесен в список объектов культурного наследия. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Пpодаетcя помещениe в объeкте культурнoгo нaследия. Дохoдный дoм вpaчa Соломона Ассa раcполoжeн в cepдцe Eкатеpинбурга на улицe Пушкинa… Помещение сдано в долгосрочную аренду изысканному ресторану „Мысли вслух“», — написано в объявлении.

По словам продавца, в ресторане сделан дизайнерский ремонт и сoxpанена оригинальная кирпичная кладка прошлого века. Стоимость одного «квадрата» — 291 599 рублей.

Дом, в котором находится помещение, был построен в 1901 году. Изначально здание являлось доходным домом. Он получил нынешнее название, когда в 1910 году его купил зубной врач Соломон Асс. Помимо кабинета врача, дом был поделен между зубным кабинетом Гутмана, магазином музыкальных товаров Жданова и магазин «Лира». В 1911 году в этом месте находилась тайная квартира, которую использовали большевики для подготовки революционных акций. Здание имеет три этажа и выполнено в «кирпичном» стиле.

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В центре Екатеринбурга на улице Пушкина продают ресторан за 36,1 миллиона рублей. Помещение расположено в доме врача Соломона Асса, который внесен в список объектов культурного наследия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpодаетcя помещениe в объeкте культурнoгo нaследия. Дохoдный дoм вpaчa Соломона Ассa раcполoжeн в cepдцe Eкатеpинбурга на улицe Пушкинa… Помещение сдано в долгосрочную аренду изысканному ресторану „Мысли вслух“», — написано в объявлении. По словам продавца, в ресторане сделан дизайнерский ремонт и сoxpанена оригинальная кирпичная кладка прошлого века. Стоимость одного «квадрата» — 291 599 рублей. Дом, в котором находится помещение, был построен в 1901 году. Изначально здание являлось доходным домом. Он получил нынешнее название, когда в 1910 году его купил зубной врач Соломон Асс. Помимо кабинета врача, дом был поделен между зубным кабинетом Гутмана, магазином музыкальных товаров Жданова и магазин «Лира». В 1911 году в этом месте находилась тайная квартира, которую использовали большевики для подготовки революционных акций. Здание имеет три этажа и выполнено в «кирпичном» стиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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