Экономика Недвижимость В центре Екатеринбурга продают ресторан в старинном доме за десятки миллионов. Фото В центре Екатеринбурга продают ресторан в доме врача Асса за 36,1 млн рублей 07 марта 2025 в 05:38 Размер текста - 17 + Дом сделан из кирпича (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга на улице Пушкина продают ресторан за 36,1 миллиона рублей. Помещение расположено в доме врача Соломона Асса, который внесен в список объектов культурного наследия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpодаетcя помещениe в объeкте культурнoгo нaследия. Дохoдный дoм вpaчa Соломона Ассa раcполoжeн в cepдцe Eкатеpинбурга на улицe Пушкинa… Помещение сдано в долгосрочную аренду изысканному ресторану „Мысли вслух“», — написано в объявлении. По словам продавца, в ресторане сделан дизайнерский ремонт и сoxpанена оригинальная кирпичная кладка прошлого века. Стоимость одного «квадрата» — 291 599 рублей. Дом, в котором находится помещение, был построен в 1901 году. Изначально здание являлось доходным домом. Он получил нынешнее название, когда в 1910 году его купил зубной врач Соломон Асс. Помимо кабинета врача, дом был поделен между зубным кабинетом Гутмана, магазином музыкальных товаров Жданова и магазин «Лира». В 1911 году в этом месте находилась тайная квартира, которую использовали большевики для подготовки революционных акций. Здание имеет три этажа и выполнено в «кирпичном» стиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Екатеринбурга на улице Пушкина продают ресторан за 36,1 миллиона рублей. Помещение расположено в доме врача Соломона Асса, который внесен в список объектов культурного наследия. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpодаетcя помещениe в объeкте культурнoгo нaследия. Дохoдный дoм вpaчa Соломона Ассa раcполoжeн в cepдцe Eкатеpинбурга на улицe Пушкинa… Помещение сдано в долгосрочную аренду изысканному ресторану „Мысли вслух“», — написано в объявлении. По словам продавца, в ресторане сделан дизайнерский ремонт и сoxpанена оригинальная кирпичная кладка прошлого века. Стоимость одного «квадрата» — 291 599 рублей. Дом, в котором находится помещение, был построен в 1901 году. Изначально здание являлось доходным домом. Он получил нынешнее название, когда в 1910 году его купил зубной врач Соломон Асс. Помимо кабинета врача, дом был поделен между зубным кабинетом Гутмана, магазином музыкальных товаров Жданова и магазин «Лира». В 1911 году в этом месте находилась тайная квартира, которую использовали большевики для подготовки революционных акций. Здание имеет три этажа и выполнено в «кирпичном» стиле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям