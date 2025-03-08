В боях за Курскую область погиб 24-летний солдат Дмитрий Смородин из Прикамья

В рамках освобождения Курской области от украинских боевиков погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Смородин. Бойцу было всего 24 года, передает мэрия Красновишерского округа.
«Солдат погиб 19 ноября 2024 года в Новоивановке Курской области при выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ. Парню было всего 24 года. Дмитрий Смородин похоронен 7 марта 2025 года. Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Согласно последним данным, сейчас порядка 10 000 бойцов ВСУ могут попасть в окружение российской армии. О финальном сражении на самом горячем участке фронта — узнаете из публикации URA.RU.
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