08 марта 2025
07 марта 2025

В боях за Курскую область погиб 24-летний солдат Дмитрий Смородин из Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца похоронили в Красновишерске
Бойца похоронили в Красновишерске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках освобождения Курской области от украинских боевиков погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Смородин. Бойцу было всего 24 года, передает мэрия Красновишерского округа.

«Солдат погиб 19 ноября 2024 года в Новоивановке Курской области при выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ. Парню было всего 24 года. Дмитрий Смородин похоронен 7 марта 2025 года. Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Согласно последним данным, сейчас порядка 10 000 бойцов ВСУ могут попасть в окружение российской армии. О финальном сражении на самом горячем участке фронта — узнаете из публикации URA.RU.

О гибели жителя Прикамья сообщили власти
О гибели жителя Прикамья сообщили власти
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В рамках освобождения Курской области от украинских боевиков погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Смородин. Бойцу было всего 24 года, передает мэрия Красновишерского округа. «Солдат погиб 19 ноября 2024 года в Новоивановке Курской области при выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ. Парню было всего 24 года. Дмитрий Смородин похоронен 7 марта 2025 года. Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Согласно последним данным, сейчас порядка 10 000 бойцов ВСУ могут попасть в окружение российской армии. О финальном сражении на самом горячем участке фронта — узнаете из публикации URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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