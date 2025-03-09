09 марта 2025
08 марта 2025

В старейшей гостинице «Парма» в Пермском крае начался капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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В обновление гостиницы будет вложено около 5 млн рублей
В обновление гостиницы будет вложено около 5 млн рублей Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) началась модернизация старейшей в городе гостиницы «Парма», на которую выделено 5 млн рублей. Основная часть средств пойдет на замену окон и ремонт основных конструктивов здания.

«Приняв в управление гостиницу на 28 номеров, необходимо было провести реновацию. В процессе ремонта произвели оптимизацию площадей и добавили три новых номера. Под замену идет все: стены, мебель и текстиль», — рассказал изданию «Business Class» владелец гостиницы, бизнесмен Евгений Желудков.

В 2024 году в гостинице отремонтировали 25% номерного фонда, включая создание новой категории номеров — апартаментов. Один из них оформлен с использованием вещей из коми-пермяцких деревень, которые вписали в современное пространство. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Кудымкара выставили на публичные электронные торги старейшую в городе гостиницу «Парма», которая находилась в муниципальной собственности. Гостиница подешевела на 1,7 млн рублей и предлагалась к покупке за 23,4 млн рублей.

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В Кудымкаре (Пермский край) началась модернизация старейшей в городе гостиницы «Парма», на которую выделено 5 млн рублей. Основная часть средств пойдет на замену окон и ремонт основных конструктивов здания. «Приняв в управление гостиницу на 28 номеров, необходимо было провести реновацию. В процессе ремонта произвели оптимизацию площадей и добавили три новых номера. Под замену идет все: стены, мебель и текстиль», — рассказал изданию «Business Class» владелец гостиницы, бизнесмен Евгений Желудков. В 2024 году в гостинице отремонтировали 25% номерного фонда, включая создание новой категории номеров — апартаментов. Один из них оформлен с использованием вещей из коми-пермяцких деревень, которые вписали в современное пространство.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Кудымкара выставили на публичные электронные торги старейшую в городе гостиницу «Парма», которая находилась в муниципальной собственности. Гостиница подешевела на 1,7 млн рублей и предлагалась к покупке за 23,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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