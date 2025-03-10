В лонг-лист национальной рестопремии вошли восемь ресторанов Челябинска
Восемь ресторанов Челябинска попали в лонг-лист лучших заведений национальной рестопремии WhereToEat. Одно из заведений специализируется на азиатской кухне, в меню других предпочтительно европейские блюда.
«Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Рестораны располагаются в алфавитном порядке», — уточняется на официальном сайте организатора.
В список попали:
- Раменная Mr. & Mrs. Boo;
- Ресторан Balance;
- Ресторан Bistro Y;
- Гастробар Pasta Bar by Dovolny;
- Ресторан Sicilia;
- Ресторан «Паста & Маргарита»;
- Ресторан «Профессорский»;
- Гастробар «ФортеПьяно».
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