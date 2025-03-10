Восемь ресторанов Челябинска попали в лонг-лист премии WhereToEat. Список

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В лонг-лист национальной рестопремии вошли восемь ресторанов Челябинска Фото:

Восемь ресторанов Челябинска попали в лонг-лист лучших заведений национальной рестопремии WhereToEat. Одно из заведений специализируется на азиатской кухне, в меню других предпочтительно европейские блюда.

«Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Рестораны располагаются в алфавитном порядке», — уточняется на официальном сайте организатора.

В список попали:

  • Раменная Mr. & Mrs. Boo;
  • Ресторан Balance;
  • Ресторан Bistro Y;
  • Гастробар Pasta Bar by Dovolny;
  • Ресторан Sicilia;
  • Ресторан «Паста & Маргарита»;
  • Ресторан «Профессорский»;
  • Гастробар «ФортеПьяно».

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Восемь ресторанов Челябинска попали в лонг-лист лучших заведений национальной рестопремии WhereToEat. Одно из заведений специализируется на азиатской кухне, в меню других предпочтительно европейские блюда. «Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Рестораны располагаются в алфавитном порядке», — уточняется на официальном сайте организатора. В список попали:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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