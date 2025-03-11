Bloomberg: санкции США в отношении российских танкеров «начинают разваливаться»

Санкции США, нацеленные на ограничение российского нефтяного танкерного флота, показывают признаки ослабления. Впервые за более чем год группа судов из черного списка загрузила грузы в одном из главных портов России, что указывает на возможное увеличение поставок сырой нефти, сообщает Bloomberg.
«Санкции США в отношении российского нефтяного танкерного флота демонстрируют признаки ослабления после того, как группа судов, внесенных в черный список, впервые за более чем год загрузила грузы, чтобы увеличить поставки сырой нефти в страну», — сообщает Bloomberg. Эти меры изначально были направлены на сокращение финансовых возможностей Москвы за счет экспорта нефти.
Американские санкции против России охватывали множество секторов, включая энергетический. Особое внимание уделялось судоходной отрасли, где сотни танкеров, включая те, что принадлежат крупным российским компаниям.
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