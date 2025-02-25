США готовятся снять санкции с России: какие именно

В ближайшее время США могут снять антироссийские санкции. С таким тезисом выступают журналисты Financial Times. По их мнению, американским президентом Дональдом Трампом движут исключительно корыстные цели и именно поэтому во время переговоров в Эр-Рияде акцент делался на экономическое взаимодействие. URA.RU рассказывает, какие ограничения со стороны Вашингтона могут быть сняты, если слухи подтвердятся. В основном ограничения затрагивали определенные сектора российской экономики.
«Ждите в скором времени»
Международные журналисты предполагают, что в ближайшее время американские санкции против РФ будут сняты. По сути все их прогнозы строятся на самом факте того, что Москва и Вашингтон спустя долгое время начали налаживать контакты. FT также ссылается на недавние переговоры между российскими и американскими делегатами в Саудовской Аравии. Именно тогда были анонсированы совместные мероприятия стран в рамках экономического сотрудничества.
«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — подчеркивают журналисты. Согласно публикации, мотивацией для изменения политики Вашингтона по отношению к России стали экономические интересы. О последних Трамп заявлял открыто. Авторы материала также заявляют, что Трамп в целом стремится сейчас к тому, чтобы разрушить европейскую демократию и создать условия для собственной автократии.
Санкции США за три года
Против танкеров и судоходства
США ранее ввели санкции против сотни танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. В рамках этих мер, 183 судна, в том числе нефтетанкеры, ледоколы и суда снабжения, были включены в санкционный список SDN. Особое внимание уделяется судам, принадлежащим крупным российским компаниям, таким как «Совкомфлот», «Газпромнефть Марин Бункер» и «Роснефтефлот», а также теневому флоту, эксплуатируемому под флагами различных стран.
Были введены и персональные санкции против российских компаний, которые обеспечивают страхование морских судов, включая танкеры. В числе таких, например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».
Ограничения для нефтегазовой отрасли
Администрация США еще при экс-главе страны Джо Байдене определила энергетический сектор как ключевую область для наложения индивидуальных санкций. Это включает запрет на оказание «нефтяных услуг» в России, который начнет действовать с 27 февраля 2025 года и затронет все аспекты нефтегазовой деятельности, от разведки до продажи нефтепродуктов.
Санкции в сфере атомной энергетики
В рамках ужесточения политики США введены дополнительные санкции против ключевых фигур и предприятий в секторе СПГ и атомной энергетики России. Под ограничения, например, попадали менеджеры «Росатома» и операторы СПГ-терминалов. Также затронуты китайские компании, участвующие в строительстве проекта «Арктик СПГ 2». Таким образом США пытались ограничить доступ России к международным рынкам высоких технологий и услуг.
Сотни лиц попали под раздачу
Еще ко второй годовщине начала российской СВО на Украине Вашингтон разместил санкции, которые затрагивают более 500 физических и юридических лиц, Ограничения были введены совместно Минфином, Минторгом и Госдепартаментом США.
Санкции, затрагивающие определенные отрасли
Секторальные санкции затрагивают ключевые отрасли российской экономики, включая финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую отрасли. Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование счетов физических и юридических лиц. Введены также были и торговые ограничения, касающиеся экспорта, реэкспорта и передачи определенных материалов и технологий.
Санкции против «Газпромбанка», повлиявшие на доллар
В ноябре 2024 года «Газпромбанк» и банк «Дом.РФ» были включены в список санкций США. Причем еще с апреля 2022 года, по указанию президента России Владимира Путина, «Газпромбанк» осуществляет расчеты в рублях за поставки газа странам, которые определены как недружественные.
Именно поэтому сразу после введения ограничения доллар начал резко расти, достигая рекордных значений. По информации Министерства финансов США, в обновленный список санкций были добавлены более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 регистраторов ценных бумаг и 15 физических лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.