В Перми закрыли кафе «Шаурма Папа»

Ленинский районный суд Перми вынес решение о временном приостановлении деятельности кафе «Шаурма Папа» из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Суд подтвердил нарушения со стороны ИП Александра Чуракова, который управляет данным заведением.
В ходе судебного разбирательства было доказано, что допущенные индивидуальным предпринимателем нарушения представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей. 'Исследовав материалы, представленные Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, суд пришел к выводу о доказанности вины индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ', — сообщается в решении суда.
Чуракову назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на срок 80 суток. Оно продлится до середины мая.
В последнее время в Пермском крае участились случаи временного закрытия кафе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Например, кафе по улице Данщина также было закрыто на 85 суток за аналогичные нарушения, включая использование некачественной воды и отсутствие необходимых документов на продукцию. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и здоровья посетителей.
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