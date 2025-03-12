В Перми закрыли кафе «Шаурма Папа»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе будет закрыто до мая
Кафе будет закрыто до мая Фото:

Ленинский районный суд Перми вынес решение о временном приостановлении деятельности кафе «Шаурма Папа» из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Суд подтвердил нарушения со стороны ИП Александра Чуракова, который управляет данным заведением.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что допущенные индивидуальным предпринимателем нарушения представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей. 'Исследовав материалы, представленные Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, суд пришел к выводу о доказанности вины индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ', — сообщается в решении суда.

Чуракову назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на срок 80 суток. Оно продлится до середины мая.

В последнее время в Пермском крае участились случаи временного закрытия кафе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Например, кафе по улице Данщина также было закрыто на 85 суток за аналогичные нарушения, включая использование некачественной воды и отсутствие необходимых документов на продукцию. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и здоровья посетителей.

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Ленинский районный суд Перми вынес решение о временном приостановлении деятельности кафе «Шаурма Папа» из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Суд подтвердил нарушения со стороны ИП Александра Чуракова, который управляет данным заведением. В ходе судебного разбирательства было доказано, что допущенные индивидуальным предпринимателем нарушения представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей. 'Исследовав материалы, представленные Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, суд пришел к выводу о доказанности вины индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ', — сообщается в решении суда. Чуракову назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на срок 80 суток. Оно продлится до середины мая. В последнее время в Пермском крае участились случаи временного закрытия кафе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Например, кафе по улице Данщина также было закрыто на 85 суток за аналогичные нарушения, включая использование некачественной воды и отсутствие необходимых документов на продукцию. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и здоровья посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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