В Перми закрыли опасное кафе, в котором готовили шаурму

В Перми Роспотребнадзор закрыл кафе с шаурмой из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Персонал заведения работал без медкнижек и у них не было туалета
Персонал заведения работал без медкнижек и у них не было туалета Фото:

В Перми Роспотребнадзор временно закрыл еще одно заведение, где торговали опасной шаурмой. Речь идет о шаурмичной по улице Данщина, 14.

«Кафе работало на воде из скважины, не отвечающей требованиям. Продукция принималась без маркировок и необходимых документов. Туалета для персонала и посетителей не было. Персонал работал без медкнижек. Помещения заведения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, имелись дефекты внутренней отделки. Уборка проводилась несвоевременно», — сообщил краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.

Специалисты ведомства составили протокол на владельца заведения. Предприятие опечатали, материалы дела направили в Дзержинский районный суд. Тот постановил приостановили работу кафе на 85 суток.

Ранее URA.RU сообщало, что в  Чусовом Пермского края из-за нарушений закрыли четыре кафе быстрого питания. Речь идет о кафе «Караван», «Шаурма» и двух заведениях под названием «Чебуречная». 

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В Перми Роспотребнадзор временно закрыл еще одно заведение, где торговали опасной шаурмой. Речь идет о шаурмичной по улице Данщина, 14. «Кафе работало на воде из скважины, не отвечающей требованиям. Продукция принималась без маркировок и необходимых документов. Туалета для персонала и посетителей не было. Персонал работал без медкнижек. Помещения заведения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, имелись дефекты внутренней отделки. Уборка проводилась несвоевременно», — сообщил краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. Специалисты ведомства составили протокол на владельца заведения. Предприятие опечатали, материалы дела направили в Дзержинский районный суд. Тот постановил приостановили работу кафе на 85 суток. Ранее URA.RU сообщало, что в  Чусовом Пермского края из-за нарушений закрыли четыре кафе быстрого питания. Речь идет о кафе «Караван», «Шаурма» и двух заведениях под названием «Чебуречная». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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