В Перми закрыли опасное кафе, в котором готовили шаурму

В Перми Роспотребнадзор временно закрыл еще одно заведение, где торговали опасной шаурмой. Речь идет о шаурмичной по улице Данщина, 14.
«Кафе работало на воде из скважины, не отвечающей требованиям. Продукция принималась без маркировок и необходимых документов. Туалета для персонала и посетителей не было. Персонал работал без медкнижек. Помещения заведения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, имелись дефекты внутренней отделки. Уборка проводилась несвоевременно», — сообщил краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
Специалисты ведомства составили протокол на владельца заведения. Предприятие опечатали, материалы дела направили в Дзержинский районный суд. Тот постановил приостановили работу кафе на 85 суток.
Ранее URA.RU сообщало, что в Чусовом Пермского края из-за нарушений закрыли четыре кафе быстрого питания. Речь идет о кафе «Караван», «Шаурма» и двух заведениях под названием «Чебуречная».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!