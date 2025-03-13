Ушаков рассказал, будет ли разговор Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп пока не договоривались о разговоре
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Путин и Трамп пока не договорились о новом разговоре
Путин и Трамп пока не договорились о новом разговоре Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин 13 марта не будет говорить с коллегой из США Дональдом Трампом. Такой договоренности нет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Сегодня [разговора Путина и Трампа] будет», — сообщил Ушаков, передает РИА Новости. Он также отметил, что время нового контакта Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обговаривалось. 

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Президент России Владимир Путин 13 марта не будет говорить с коллегой из США Дональдом Трампом. Такой договоренности нет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Сегодня [разговора Путина и Трампа] будет», — сообщил Ушаков, передает РИА Новости. Он также отметил, что время нового контакта Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обговаривалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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