Путин и Трамп пока не договорились о новом разговоре
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент России Владимир Путин 13 марта не будет говорить с коллегой из США Дональдом Трампом. Такой договоренности нет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Сегодня [разговора Путина и Трампа] будет», — сообщил Ушаков, передает РИА Новости. Он также отметил, что время нового контакта Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обговаривалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.