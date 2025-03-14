Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога исполнил мечту первого в Свердловской области мэра-участника СВО. Владимир Моисеев из Туринска в интервью URA.RU признавался, что хотел бы познакомиться с Жогой — человеком похожей судьбы.
«… Владимир Моисеев в интервью признавался, что хотел бы познакомиться с полпредом в УрФО Артемом Жогой. Такая возможность у него появилась, он очно принял участие в заседании Совета по вопросам местного самоуправления при полпреде», — рассказали в telegram-канале уральского полпредства.
Моисеев занял пост мэра Туринска в декабре. Его победа была неожиданной не только для него самого, но и для команды губернатора, которая поддерживала другого кандидата. В своем первом интервью агентству Моисеев признался, что хотел бы встретиться с Жогой, как с человеком схожей судьбы. Оба воевали на Донбассе, а сейчас занимают руководящие посты и сталкиваются с одними и теми же трудностями. Полное интервью с Моисеевым читайте по ссылке.
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