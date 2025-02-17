«Все мои начинания подрублены»: интервью с первым свердловским мэром-СВОшником. Фото

Первый мэр-участник СВО в Свердловской области мечтает познакомиться с Жогой

18 февраля 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Предыдущий глава оставил Моисееву плетку — для несговорчивых Фото: Илья Московец © URA.RU Новый глава Туринска Владимир Моисеев — первый в Свердловской области мэр-участник спецоперации РФ на Украине. Его победа в конкурсе стала неожиданностью не только для него самого, но и для губернаторской резиденции, которая поддерживала другого кандидата (при этом не сильно расстроилась от победы Моисеева). Ко второму месяцу работы избранный перед Новым годом Моисеев столкнулся с первыми трудностями. И хочет обсудить их с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Как живет, о чем мечтает и зачем хранит в кабинете плетку представитель новой российской элиты — в интервью Моисеева URA.RU. Чтобы пообщаться с ним, мы поехали в Туринск — город в 260 км от Екатеринбурга. О нем есть несколько интересных фактов: был основан на месте разрушенного Ермаком в 1582 году древнего татарского поселения Епанчин; здесь находились в ссылке известные декабристы, в частности, друг и однокурсник писателя Александра Пушкина — Иван Пущин; некоторое время там жил ученый-физик, Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Владимир Моисеев в кабинете пока только обживается, поставил лишь две грамоты — остальное от предыдущих глав Фото: Илья Московец © URA.RU Моисеев встретил журналистов со словами: «Работы много, планов много, но получается не все — по независящим от меня причинам. Нам надо строить парки, дороги, школу, но приходят, к сожалению, такие письма: извините, денег нет. Сами понимаете, куда все идет…». Утром чиновнику как раз пришло письмо из регионального минстроя, ответ на просьбу выделить финансирование на строительство новой школы. О ней местные жители мечтают с 2019 года, готов даже проект. Нынешняя — одна из четырех — 1894 года постройки, с огромными трещинами. Капремонт нужен и трем другим школам, которым больше 50 лет. «Вот первые мои дни работы начались именно с этого. Я посещал вице-губернатора Олега Чемезова с просьбой все-таки начать финансирование. Стартовать надо именно в этом году, чтобы хотя бы в 2027-м уже открыть. Вот. Сложно. Я в этой [самой старой школе] как раз учился», — вспомнил Моисеев. — В Сети, кстати, не так уж много информации о вас. Вы родились и выросли в Туринске? Я прожил здесь всю жизнь, здесь жили мои дедушки и бабушки, живут мои родители. Здесь же моя жена выросла, родились и живут все четверо моих детей, внуки. Старшие дочь и сын закончили высшие учебные заведения в Екатеринбурге и Тюмени — и вернулись. Младшие еще в школе учатся. — А вы где учились и на кого? Я поступал в сельскохозяйственный университет, но не прошел. Отучился в Красноуфимском сельхозтехникуме на механика, какое-то время работал в Туринске по специальности. В 1998 году устроился в районные электрические сети, переучился в Ирбитском экономическом университете на техника-электрика, получил свой первый диплом. В 2000 году поступил заочно в Уральский педагогический университет, закончил его, потом уже на энергетический факультет УрФУ. Всю свою жизнь Моисеев прожил в Туринске, на город у него большие планы Фото: Илья Московец © URA.RU То есть большую часть своей трудовой жизни я проработал в энергетике района. Начинал с должности электромонтера, через три года стал инженером, потом оперативным руководителем. В 2010-м ушел на должность начальника туринского «Энергосбыта». В 2023-м в связи со слиянием с более крупным офисом — ирбитским, мою должность сократили, меня — единственного из восьми сокращенных руководителей — приняли в управление в Екатеринбурге, в диспетчерскую службу. Работал дистанционно. И уже оттуда в 2023 году я принял для себя решение уйти на СВО. — Еще в вашей биографии был период депутатства… Я человек довольно-таки активный, поэтому стоять где-то в стороне не по мне. Как говорится, любая движуха, кроме голодовки. Я был депутатом [думы] шестого созыва — с 2017-го по 2022 годы, работал в комиссии по ЖКХ и промышленности, по связям с общественностью. Избрался с первого раза, потому что меня знали многие — за 25 лет работы в энергетике. Не раз прошел каждый район, каждую улицу, каждый дом. — А как возникла идея пойти на СВО? Вы до этого служили? Я человек совершенно гражданский. В армии не служил. Сейчас в школах говорят о патриотическом воспитании, каждый понедельник занятия начинаются с поднятия флага и гимна. И когда младший сын спросил у меня, и так человека патриотически настроенного, «Папа, а почему они там, а ты здесь?»… Меня это подтолкнуло. Сейчас он маленький, а когда станет взрослым — как ему смотреть в глаза? Тем более я человек уже немолодой, а там столько парней, таких же, как мои дети, находятся, гибнут. Поэтому жизнь у меня, посчитал, состоявшаяся: дети есть, дом есть. Собрался и ушел. Подписал контракт. В воскресенье вечером поставил в известность жену, родителей. И в понедельник рано утром уехал. Это был май 2023-го. Победа на выборах была неожиданной и для Моисеева, и для команды администрации Фото: Илья Московец © URA.RU — Как близкие отнеслись к вашему решению? Нормально. Вообще ведь в городе никто не знал, что я ушел. Только через месяц-два стали спрашивать жену, где я. Когда она сказала, что на СВО, были вопросы: «А вам-то чего не хватает? Вроде нормальная семья, нормальные доходы, все есть». Жена у меня спросила: а как отвечать-то им? Ну, говорю, скажи, что кто-то же должен их защищать. — Вы знали, куда пойдете служить? Наверное, это было моей ошибкой, но я не готовился. Взял перечень документов, о которых пишут в интернете, пришел в пункт отбора — и куда судьба выведет. Молодая девушка увидела диплом пединститута, говорит: «На офицера учиться пойдете?» Отвечаю: «Девушка, куда скажете, туда и пойду: пехота, танки…» Она ушла, долго не было, вернулась со словами, что набор уже закрыли. Затем увидела красный диплом энергофака: «Пойдете инженером?» Говорю: «Где я больше востребован, туда и пойду». Опять ушла, потом вернулась: «Пишите в инженерные войска». Служил я в 40-м гвардейском инженерно-саперном полку механиком-водителем в понтонно-переправочном батальоне. Это мосты. Получил там первое свое воинское звание — гвардии ефрейтор, с ним и уволился. Получил медаль за участие в СВО. — Как вас поменял фронт? Что было самым сложным? Ремонт площади Восстания, которая находится перед мэрией в административном центре Туринска — в планах нового главы Фото: Илья Московец © URA.RU Я совершенно городской человек и даже поход в лес для меня был стрессом. Я не любитель ни охоты, ни рыбалки, ни грибов, а СВО — это лес, окопы, блиндажи. Очень тяжело было привыкать, что нет дома, нет кровати, вокруг постоянно много людей. Приходится работать по 18 часов в сутки, спать по два-три часа. Но ничего, справился. Зарекомендовал себя, стал крепче. Много болячек ушло, ведь был на свежем воздухе. Климат там замечательный, вода чистейшая. Мы стояли возле Кременной, Серебрянское лесничество. Практически ежедневно курсировали до Авдеевки. Конечно же, попадали под обстрелы, и на минные поля. И товарищи мои подрывались, сейчас гибнут. Запах войны, наверное, никогда не забыть. Такой запах… Его не объяснишь. Тяжело. — Все мои знакомые во власти убеждены, что в мэры вы пошли не просто так, а подсказал кто-то — например, из «Реновы» (контролирует «Энергосбыт» — прим. ред.). Как это было? Уйти с линии боевого соприкосновения в период активных действий очень сложно. Но считаю, что я зарекомендовал себя хорошо — человек дисциплинированный, ответственный. И руководство пошло мне навстречу. В первый отпуск я ушел через полгода — в конце ноября 2023-го, потом приехал [домой] в конце мая 2024-го, повстречался с жителями. Инициативная группа предложила мне поучаствовать в конкурсе на пост главы. Я согласился, но даже не предполагал, что могу выиграть. Моисеев остается на связи со своими боевыми товарищами Фото: Илья Московец © URA.RU Вернувшись из отпуска в часть, рассказал, что хочу участвовать в выборах. Мне сказали, что, как определюсь с датами, поставят в график отпуск. Документы для участия нужно было подать 8 октября. Меня отпустили. И потом меня отпустили в декабре, когда был финал. Так получилось, что в последний день отпуска меня избрали, хотя 20-го я должен был уехать в часть. Для меня это было очень неожиданно. 23-го числа я написал рапорт, уволился, а 26-го вступил в должность. Мы и сейчас в тесном контакте с командирами, сослуживцами. У меня там младший брат остался, который пришел служить через три месяца после меня. Я, кстати, потом узнал интересную вещь: оказывается, руководство моей части и военнослужащие перед последним туром конкурса записали несколько видеообращений в мою поддержку — в адрес губернатора и в адрес полномочного представителя президента. Я их до сих пор не видел, но на инаугурации — уже даже не вспомню, кто — рассказывал мне, что сидели у губернатора и смотрели их [видеообращения]. — Еще слышала, что якобы полпредство [президента РФ в УрФО] могло как-то поучаствовать в вашем назначении. Нет, совершенно точно. Конечно, хотелось бы повстречаться с Артемом Владимировичем [Жогой] как с человеком схожей судьбы. Думаю, что эта встреча рано или поздно состоится. Может, совсем скоро. 22 февраля нас пригласили в Екатеринбург на мероприятие, где возможно и участие Артема Владимировича. Новость по теме В Свердловской области появился первый мэр-участник СВО. Фото — А о чем бы вы с ним говорили? Да как минимум познакомились бы. Я бы пригласил его в гости, рассказал о своих планах, которые пока не реализуются. И, конечно же, рассчитывал бы на его поддержку. Планы ведь не грандиозные, житейские: строительство школы, реставрация исторического сквера, а денег на них нет. То есть практически все мои начинания на корню сейчас подрублены. — Жога, кстати, делясь первыми впечатлениями от госслужбы, говорил, что система очень бюрократизирована. Заметили такое? Полностью согласен. Хочу посоветоваться со старшими товарищами и, возможно, сделаю к нему обращение через официальный сайт, изложу сложившуюся ситуацию. Вот мы только что получили эти ответы отрицательные… Поэтому я сейчас ему ситуацию опишу, время до июньского распределения бюджета есть. Будем надеяться и на его помощь, в том числе. — А что за старшие товарищи, с которыми советуетесь? Это все, у кого можно спросить совета. Потому что принимать решения, не имея опыта, как бы не очень правильно. У нас всегда есть, например, Николай Арсентьевич [Клевец — полпред губернатора в Восточном округе]. Мудрейший человек. Он подскажет, к кому обратиться, что сделать. Замы у меня замечательные, очень опытные. С командой, говорит Моисеев, общий язык найден Фото: Илья Московец © URA.RU — Команда в мэрии как вас приняла? Были какие-то интриги, конфликты? Команда меня приняла хорошо. Коллектив работоспособный. Ни одного заявления об уходе ко мне еще не поступало, за исключением Александра Юрьевича Тверитинова (именно с ним в финале выборов боролся Моисеев, — прим. URA.RU). Он написал заявление об уходе 13 января. Это его личное желание. Он два года проработал в должности замглавы по ЖКХ, сейчас является исполнительным директором на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. — Кстати, нам рассказывали, что губернаторская резиденция поддерживала именно его, а не вас. Задаете провокационные вопросы. Вот я вам еще раз повторяю: 19 декабря я пришел просто представить концепцию [развития округа], не предполагая, что могу выиграть. Она, кстати, у меня была на одном листке. Я просто сказал, что люблю наш край, я здесь живу, здесь живут мои дети и родители, и я буду делать все, чтобы округ процветал. Да, к финалу меня допустили не сразу. Из шести кандидатов комиссии на втором этапе было оставлено два, при этом меня там не было. Потом все-таки порешали… Ведь президент говорит, что участников СВО надо поддерживать. И меня тоже включили в список. Дальше большинство депутатов проголосовали за меня. Никаких предварительных разговоров ни с кем я не вел. И моя победа была удивительна для всех присутствующих, в том числе для меня. Но приняли меня довольно быстро, уже на инаугурации я почувствовал поддержку. И управляющего, и советников губернатора. Я общался с заместителями губернатора… Одно из трех зданий старейшей школы в Туринске, которое уже не отремонтировать Фото: Илья Московец © URA.RU Мне ведь работать нужно вне зависимости от того, примут меня или не примут. Как говорится, человека принимают по одежке, провожают по уму. Я выезжаю в Екатеринбург с визитами, с каждым разом чувствую все больше поддержки. Мы уже проехали по многим министерствам, налаживаем коммуникации. — Была версия, что депутаты в самый последний момент не стали слушать областных чиновников и голосовать за Тверитинова, потому что он строит (или уже достроил) дачу в родном Пермском крае, и в выходные собирался жить там. Может быть. Человек, который руководит районом, все-таки должен быть местным. А выбор кандидатов был не очень велик: человек, который проживает не здесь, строит свое будущее отдельно от округа, у которого жена и дети живут в другом месте. И второй человек, который здесь родился и вырос, у которого здесь семья, Я думаю, выбор был очевиден. — Как вам тренд, что бойцы идут в политику? Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Считаю неправильным, привлекать в руководство всех, кто приходит с СВО. Отдавать предпочтение стоит все-таки в первую очередь тем, кто имеет необходимые знания. Но отличие военнослужащих — это, конечно, дисциплина, ответственность, патриотизм. Тут как на войне: если ты не справился с заданием, это означает, что его либо выполнит кто-то другой, либо погибнут товарищи. Потому что ты там сдался, побоялся, струсил. Либо сказал, что сделаешь и не сделал. Задачу в любом случае нужно выполнять. Есть в Туринске и огромный стадион, где Моисеев мечтает построить ФОК Фото: Илья Московец © URA.RU — Не думали заявиться на «Время героев» (президентская программа, в рамках которого бойцов готовят к устройству в различные госструктуры — прим. ред.)? Там жесткий отбор — МГУ отдыхает. Я записывался туда. Заполнил анкету, написал свою программу. Потом меня вызвали на тестирование, но, судя по тому, что со мной больше не связались, наверное, я его не прошел. — У нас в области запускают аналог — «Управленческие кадры Урала». Поучаствовали бы? Я же уже добился чего хотел, пусть и немного другим путем. У меня натура такая — ставить перед собой какие-то несбыточные цели и идти к ним. Причем параллельно идти несколькими путями. И тут важно остаться человеком еще. Я добрый. Может быть, это мне и мешает больше всего. Жестким людям гораздо проще быть руководителями. Когда думаешь постоянно о том, чтобы не обидеть кого-то, гораздо сложнее. Поэтому предыдущий глава — Александр Иванович Пузырев — подарил мне плеточку — для тех, кто не понимает. Достаешь ее, говорит, кладешь перед собой на стол, и все уши прижимают. — Уже использовали? Пока что понимают слова. Но если не поймут, будем применять. Гордость властей — отремонтированный парк Декабристов Фото: Илья Московец © URA.RU — Читала, что и ваша жена работает в администрации. Нет ли конфликта интересов? Супруга у меня работает не в администрации, а в Управлении социальной политики №7 специалистом первой категории. Простыми словами, в отделе опеки. У нее высшее образование, юрист. — Какие ключевые задачи сейчас перед собой видите? Основная — это не потерять темпы работы, которые набрали прошлые руководители. Андрей Владимирович Белоусов — замечательный человек, который после долгого затишья в нашем районе развил активную деятельность. Стали вливаться деньги в территорию, удалось воплотить много программ — и дороги отремонтировать, и парк Декабристов благоустроить, много исторических мест возродить. Александр Иванович Пузырев, который долгие годы работал здесь в качестве зама, продолжил этот путь, удержал инициативы. Сейчас я подхватил это знамя. В принципе, вектор развития района обозначен. Впереди у нас день рождения нашего города — 425 лет (интервью записывалось 10 февраля, — прим. URA.RU), мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Сам я вникаю в систему управления, изучаю бюджетный процесс. Записался на обучение по госзакупкам. Есть планы по открытию нескольких предприятий на территории. Повышать демографию надо, а то район в этом плане просел. Будем сносить ветхое жилье, строить новые дома. Главврач у нас замечательный пришел, медицина на месте не стоит… По гумпомощи для СВО много работаем. Сейчас организовываем фонд под эгидой нашей администрации. В Туринске несколько храмов, в один из них ходит и Моисеев Фото: Илья Московец © URA.RU Доукомплектование вооруженных сил — острый вопрос. Если смотреть на наш район, то за три года мы уже раз десять переговорили с теми, кто находится в резерве (порядка двух тысяч человек). Мы ведь заставить не можем… Пока что мы план не выполняем, в том числе и по причине того, что люди собираются и уезжают в пункты отбора. А нам засчитывают тех, которых мы за ручку привели в военкомат и сказали, что «вот это из Туринска». Школу бы еще построить, было бы вообще все супер. И физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Если получится, буду считать, что жизнь уже у меня удалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Туринска Владимир Моисеев — первый в Свердловской области мэр-участник спецоперации РФ на Украине. Его победа в конкурсе стала неожиданностью не только для него самого, но и для губернаторской резиденции, которая поддерживала другого кандидата (при этом не сильно расстроилась от победы Моисеева). Ко второму месяцу работы избранный перед Новым годом Моисеев столкнулся с первыми трудностями. И хочет обсудить их с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Как живет, о чем мечтает и зачем хранит в кабинете плетку представитель новой российской элиты — в интервью Моисеева URA.RU. Чтобы пообщаться с ним, мы поехали в Туринск — город в 260 км от Екатеринбурга. О нем есть несколько интересных фактов: был основан на месте разрушенного Ермаком в 1582 году древнего татарского поселения Епанчин; здесь находились в ссылке известные декабристы, в частности, друг и однокурсник писателя Александра Пушкина — Иван Пущин; некоторое время там жил ученый-физик, Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Моисеев встретил журналистов со словами: «Работы много, планов много, но получается не все — по независящим от меня причинам. Нам надо строить парки, дороги, школу, но приходят, к сожалению, такие письма: извините, денег нет. Сами понимаете, куда все идет…». Утром чиновнику как раз пришло письмо из регионального минстроя, ответ на просьбу выделить финансирование на строительство новой школы. О ней местные жители мечтают с 2019 года, готов даже проект. Нынешняя — одна из четырех — 1894 года постройки, с огромными трещинами. Капремонт нужен и трем другим школам, которым больше 50 лет. «Вот первые мои дни работы начались именно с этого. Я посещал вице-губернатора Олега Чемезова с просьбой все-таки начать финансирование. Стартовать надо именно в этом году, чтобы хотя бы в 2027-м уже открыть. Вот. Сложно. Я в этой [самой старой школе] как раз учился», — вспомнил Моисеев. — В Сети, кстати, не так уж много информации о вас. Вы родились и выросли в Туринске? Я прожил здесь всю жизнь, здесь жили мои дедушки и бабушки, живут мои родители. Здесь же моя жена выросла, родились и живут все четверо моих детей, внуки. Старшие дочь и сын закончили высшие учебные заведения в Екатеринбурге и Тюмени — и вернулись. Младшие еще в школе учатся. — А вы где учились и на кого? Я поступал в сельскохозяйственный университет, но не прошел. Отучился в Красноуфимском сельхозтехникуме на механика, какое-то время работал в Туринске по специальности. В 1998 году устроился в районные электрические сети, переучился в Ирбитском экономическом университете на техника-электрика, получил свой первый диплом. В 2000 году поступил заочно в Уральский педагогический университет, закончил его, потом уже на энергетический факультет УрФУ. То есть большую часть своей трудовой жизни я проработал в энергетике района. Начинал с должности электромонтера, через три года стал инженером, потом оперативным руководителем. В 2010-м ушел на должность начальника туринского «Энергосбыта». В 2023-м в связи со слиянием с более крупным офисом — ирбитским, мою должность сократили, меня — единственного из восьми сокращенных руководителей — приняли в управление в Екатеринбурге, в диспетчерскую службу. Работал дистанционно. И уже оттуда в 2023 году я принял для себя решение уйти на СВО. — Еще в вашей биографии был период депутатства… Я человек довольно-таки активный, поэтому стоять где-то в стороне не по мне. Как говорится, любая движуха, кроме голодовки. Я был депутатом [думы] шестого созыва — с 2017-го по 2022 годы, работал в комиссии по ЖКХ и промышленности, по связям с общественностью. Избрался с первого раза, потому что меня знали многие — за 25 лет работы в энергетике. Не раз прошел каждый район, каждую улицу, каждый дом. — А как возникла идея пойти на СВО? Вы до этого служили? Я человек совершенно гражданский. В армии не служил. Сейчас в школах говорят о патриотическом воспитании, каждый понедельник занятия начинаются с поднятия флага и гимна. И когда младший сын спросил у меня, и так человека патриотически настроенного, «Папа, а почему они там, а ты здесь?»… Меня это подтолкнуло. Сейчас он маленький, а когда станет взрослым — как ему смотреть в глаза? Тем более я человек уже немолодой, а там столько парней, таких же, как мои дети, находятся, гибнут. — Как близкие отнеслись к вашему решению? Нормально. Вообще ведь в городе никто не знал, что я ушел. Только через месяц-два стали спрашивать жену, где я. Когда она сказала, что на СВО, были вопросы: «А вам-то чего не хватает? Вроде нормальная семья, нормальные доходы, все есть». Жена у меня спросила: а как отвечать-то им? Ну, говорю, скажи, что кто-то же должен их защищать. — Вы знали, куда пойдете служить? Наверное, это было моей ошибкой, но я не готовился. Взял перечень документов, о которых пишут в интернете, пришел в пункт отбора — и куда судьба выведет. Молодая девушка увидела диплом пединститута, говорит: «На офицера учиться пойдете?» Отвечаю: «Девушка, куда скажете, туда и пойду: пехота, танки…» Она ушла, долго не было, вернулась со словами, что набор уже закрыли. Затем увидела красный диплом энергофака: «Пойдете инженером?» Говорю: «Где я больше востребован, туда и пойду». Опять ушла, потом вернулась: «Пишите в инженерные войска». Служил я в 40-м гвардейском инженерно-саперном полку механиком-водителем в понтонно-переправочном батальоне. Это мосты. Получил там первое свое воинское звание — гвардии ефрейтор, с ним и уволился. Получил медаль за участие в СВО. — Как вас поменял фронт? Что было самым сложным? Я совершенно городской человек и даже поход в лес для меня был стрессом. Я не любитель ни охоты, ни рыбалки, ни грибов, а СВО — это лес, окопы, блиндажи. Очень тяжело было привыкать, что нет дома, нет кровати, вокруг постоянно много людей. Приходится работать по 18 часов в сутки, спать по два-три часа. Но ничего, справился. Зарекомендовал себя, стал крепче. Много болячек ушло, ведь был на свежем воздухе. Климат там замечательный, вода чистейшая. Мы стояли возле Кременной, Серебрянское лесничество. Практически ежедневно курсировали до Авдеевки. Конечно же, попадали под обстрелы, и на минные поля. И товарищи мои подрывались, сейчас гибнут. Запах войны, наверное, никогда не забыть. Такой запах… Его не объяснишь. Тяжело. — Все мои знакомые во власти убеждены, что в мэры вы пошли не просто так, а подсказал кто-то — например, из «Реновы» (контролирует «Энергосбыт» — прим. ред.). Как это было? Уйти с линии боевого соприкосновения в период активных действий очень сложно. Но считаю, что я зарекомендовал себя хорошо — человек дисциплинированный, ответственный. И руководство пошло мне навстречу. В первый отпуск я ушел через полгода — в конце ноября 2023-го, потом приехал [домой] в конце мая 2024-го, повстречался с жителями. Инициативная группа предложила мне поучаствовать в конкурсе на пост главы. Я согласился, но даже не предполагал, что могу выиграть. Вернувшись из отпуска в часть, рассказал, что хочу участвовать в выборах. Мне сказали, что, как определюсь с датами, поставят в график отпуск. Документы для участия нужно было подать 8 октября. Меня отпустили. И потом меня отпустили в декабре, когда был финал. Так получилось, что в последний день отпуска меня избрали, хотя 20-го я должен был уехать в часть. Для меня это было очень неожиданно. 23-го числа я написал рапорт, уволился, а 26-го вступил в должность. Мы и сейчас в тесном контакте с командирами, сослуживцами. У меня там младший брат остался, который пришел служить через три месяца после меня. Я, кстати, потом узнал интересную вещь: оказывается, руководство моей части и военнослужащие перед последним туром конкурса записали несколько видеообращений в мою поддержку — в адрес губернатора и в адрес полномочного представителя президента. Я их до сих пор не видел, но на инаугурации — уже даже не вспомню, кто — рассказывал мне, что сидели у губернатора и смотрели их [видеообращения]. — Еще слышала, что якобы полпредство [президента РФ в УрФО] могло как-то поучаствовать в вашем назначении. — А о чем бы вы с ним говорили? Да как минимум познакомились бы. Я бы пригласил его в гости, рассказал о своих планах, которые пока не реализуются. И, конечно же, рассчитывал бы на его поддержку. Планы ведь не грандиозные, житейские: строительство школы, реставрация исторического сквера, а денег на них нет. То есть практически все мои начинания на корню сейчас подрублены. — Жога, кстати, делясь первыми впечатлениями от госслужбы, говорил, что система очень бюрократизирована. Заметили такое? Полностью согласен. Хочу посоветоваться со старшими товарищами и, возможно, сделаю к нему обращение через официальный сайт, изложу сложившуюся ситуацию. Вот мы только что получили эти ответы отрицательные… Поэтому я сейчас ему ситуацию опишу, время до июньского распределения бюджета есть. Будем надеяться и на его помощь, в том числе. — А что за старшие товарищи, с которыми советуетесь? Это все, у кого можно спросить совета. Потому что принимать решения, не имея опыта, как бы не очень правильно. У нас всегда есть, например, Николай Арсентьевич [Клевец — полпред губернатора в Восточном округе]. Мудрейший человек. Он подскажет, к кому обратиться, что сделать. Замы у меня замечательные, очень опытные. — Команда в мэрии как вас приняла? Были какие-то интриги, конфликты? Команда меня приняла хорошо. Коллектив работоспособный. Ни одного заявления об уходе ко мне еще не поступало, за исключением Александра Юрьевича Тверитинова (именно с ним в финале выборов боролся Моисеев, — прим. URA.RU). Он написал заявление об уходе 13 января. Это его личное желание. Он два года проработал в должности замглавы по ЖКХ, сейчас является исполнительным директором на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. — Кстати, нам рассказывали, что губернаторская резиденция поддерживала именно его, а не вас. Задаете провокационные вопросы. Вот я вам еще раз повторяю: 19 декабря я пришел просто представить концепцию [развития округа], не предполагая, что могу выиграть. Она, кстати, у меня была на одном листке. Я просто сказал, что люблю наш край, я здесь живу, здесь живут мои дети и родители, и я буду делать все, чтобы округ процветал. Да, к финалу меня допустили не сразу. Из шести кандидатов комиссии на втором этапе было оставлено два, при этом меня там не было. Потом все-таки порешали… Ведь президент говорит, что участников СВО надо поддерживать. И меня тоже включили в список. Дальше большинство депутатов проголосовали за меня. Никаких предварительных разговоров ни с кем я не вел. И моя победа была удивительна для всех присутствующих, в том числе для меня. Но приняли меня довольно быстро, уже на инаугурации я почувствовал поддержку. И управляющего, и советников губернатора. Я общался с заместителями губернатора… Мне ведь работать нужно вне зависимости от того, примут меня или не примут. Как говорится, человека принимают по одежке, провожают по уму. Я выезжаю в Екатеринбург с визитами, с каждым разом чувствую все больше поддержки. Мы уже проехали по многим министерствам, налаживаем коммуникации. — Была версия, что депутаты в самый последний момент не стали слушать областных чиновников и голосовать за Тверитинова, потому что он строит (или уже достроил) дачу в родном Пермском крае, и в выходные собирался жить там. Может быть. Человек, который руководит районом, все-таки должен быть местным. А выбор кандидатов был не очень велик: человек, который проживает не здесь, строит свое будущее отдельно от округа, у которого жена и дети живут в другом месте. И второй человек, который здесь родился и вырос, у которого здесь семья, Я думаю, выбор был очевиден. — Как вам тренд, что бойцы идут в политику? Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Считаю неправильным, привлекать в руководство всех, кто приходит с СВО. Отдавать предпочтение стоит все-таки в первую очередь тем, кто имеет необходимые знания. Но отличие военнослужащих — это, конечно, дисциплина, ответственность, патриотизм. Тут как на войне: если ты не справился с заданием, это означает, что его либо выполнит кто-то другой, либо погибнут товарищи. Потому что ты там сдался, побоялся, струсил. Либо сказал, что сделаешь и не сделал. Задачу в любом случае нужно выполнять. — Не думали заявиться на «Время героев» (президентская программа, в рамках которого бойцов готовят к устройству в различные госструктуры — прим. ред.)? Там жесткий отбор — МГУ отдыхает. Я записывался туда. Заполнил анкету, написал свою программу. Потом меня вызвали на тестирование, но, судя по тому, что со мной больше не связались, наверное, я его не прошел. — У нас в области запускают аналог — «Управленческие кадры Урала». Поучаствовали бы? Я же уже добился чего хотел, пусть и немного другим путем. У меня натура такая — ставить перед собой какие-то несбыточные цели и идти к ним. Причем параллельно идти несколькими путями. И тут важно остаться человеком еще. Я добрый. Может быть, это мне и мешает больше всего. Жестким людям гораздо проще быть руководителями. Когда думаешь постоянно о том, чтобы не обидеть кого-то, гораздо сложнее. Поэтому предыдущий глава — Александр Иванович Пузырев — подарил мне плеточку — для тех, кто не понимает. Достаешь ее, говорит, кладешь перед собой на стол, и все уши прижимают. — Уже использовали? Пока что понимают слова. Но если не поймут, будем применять. — Читала, что и ваша жена работает в администрации. Нет ли конфликта интересов? Супруга у меня работает не в администрации, а в Управлении социальной политики №7 специалистом первой категории. Простыми словами, в отделе опеки. У нее высшее образование, юрист. — Какие ключевые задачи сейчас перед собой видите? Основная — это не потерять темпы работы, которые набрали прошлые руководители. Андрей Владимирович Белоусов — замечательный человек, который после долгого затишья в нашем районе развил активную деятельность. Стали вливаться деньги в территорию, удалось воплотить много программ — и дороги отремонтировать, и парк Декабристов благоустроить, много исторических мест возродить. Александр Иванович Пузырев, который долгие годы работал здесь в качестве зама, продолжил этот путь, удержал инициативы. Сейчас я подхватил это знамя. В принципе, вектор развития района обозначен. Впереди у нас день рождения нашего города — 425 лет (интервью записывалось 10 февраля, — прим. URA.RU), мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Сам я вникаю в систему управления, изучаю бюджетный процесс. Записался на обучение по госзакупкам. Есть планы по открытию нескольких предприятий на территории. Повышать демографию надо, а то район в этом плане просел. Будем сносить ветхое жилье, строить новые дома. Главврач у нас замечательный пришел, медицина на месте не стоит… По гумпомощи для СВО много работаем. Сейчас организовываем фонд под эгидой нашей администрации. Доукомплектование вооруженных сил — острый вопрос. Если смотреть на наш район, то за три года мы уже раз десять переговорили с теми, кто находится в резерве (порядка двух тысяч человек). Мы ведь заставить не можем… Пока что мы план не выполняем, в том числе и по причине того, что люди собираются и уезжают в пункты отбора. А нам засчитывают тех, которых мы за ручку привели в военкомат и сказали, что «вот это из Туринска». Школу бы еще построить, было бы вообще все супер. И физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Если получится, буду считать, что жизнь уже у меня удалась.