Starbucks выплатит 50 млн долларов курьеру за ожоги от чая

В Калифорнии суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю Майклу Гарсии, который получил серьезные ожоги из-за пролитого напитка в 2020 году. Об этом сообщает CNN.
«В 2020 году Майкл Гарсия получил серьезные ожоги, когда один из напитков, заказанных в автокафе Starbucks в Лос-Анджелесе, выпал из подставки и пролился ему на колени. Напиток не был полностью задвинут в контейнер. В результате инцидента мужчина перенес несколько операций по пересадке кожи и до сих пор испытывает физическую боль, психологические травмы и деформацию тканей. Суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю, получившему ожоги, в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится на сайте CNN.
Starbucks планирует обжаловать приговор, выражая сочувствие Майклу Гарсии, но не соглашаясь с решением присяжных. Компания считает, что компенсация завышена, и подчеркивает свое соблюдение высоких стандартов безопасности.
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