15 марта 2025

Starbucks выплатит 50 млн долларов курьеру за ожоги от чая

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел, когда один из напитков выпал из подставки и пролился на колени
Инцидент произошел, когда один из напитков выпал из подставки и пролился на колени Фото:

В Калифорнии суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю Майклу Гарсии, который получил серьезные ожоги из-за пролитого напитка в 2020 году. Об этом сообщает CNN. 

«В 2020 году Майкл Гарсия получил серьезные ожоги, когда один из напитков, заказанных в автокафе Starbucks в Лос-Анджелесе, выпал из подставки и пролился ему на колени. Напиток не был полностью задвинут в контейнер. В результате инцидента мужчина перенес несколько операций по пересадке кожи и до сих пор испытывает физическую боль, психологические травмы и деформацию тканей. Суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю, получившему ожоги, в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится на сайте CNN

Starbucks планирует обжаловать приговор, выражая сочувствие Майклу Гарсии, но не соглашаясь с решением присяжных. Компания считает, что компенсация завышена, и подчеркивает свое соблюдение высоких стандартов безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в России может подорожать кофе на 20-25% из-за снижения урожая в Бразилии и Вьетнаме, крупнейших производителях арабики и робусты. Эксперт Антон Тренин отметил, что кофе в России полностью зависит от импорта, а засуха в Бразилии усилила давление на рынок.

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В Калифорнии суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю Майклу Гарсии, который получил серьезные ожоги из-за пролитого напитка в 2020 году. Об этом сообщает CNN.  «В 2020 году Майкл Гарсия получил серьезные ожоги, когда один из напитков, заказанных в автокафе Starbucks в Лос-Анджелесе, выпал из подставки и пролился ему на колени. Напиток не был полностью задвинут в контейнер. В результате инцидента мужчина перенес несколько операций по пересадке кожи и до сих пор испытывает физическую боль, психологические травмы и деформацию тканей. Суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю, получившему ожоги, в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится на сайте CNN.  Starbucks планирует обжаловать приговор, выражая сочувствие Майклу Гарсии, но не соглашаясь с решением присяжных. Компания считает, что компенсация завышена, и подчеркивает свое соблюдение высоких стандартов безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в России может подорожать кофе на 20-25% из-за снижения урожая в Бразилии и Вьетнаме, крупнейших производителях арабики и робусты. Эксперт Антон Тренин отметил, что кофе в России полностью зависит от импорта, а засуха в Бразилии усилила давление на рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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