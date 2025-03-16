Убившего офицера в армии солдата освободили от пожизненного срока

Солдат Александр Бирюков, который в 1991 году убил офицера, домогавшегося его, изначально был приговорен к высшей мере наказания, но затем его наказание было заменено на пожизненное лишение свободы. Тем не менее, благодаря пересмотру дела Бирюков стал первым в России осужденным на пожизненное заключение, который получил возможность выйти на свободу.
«Летом 2006 года Бирюков наконец вышел на свободу», — пишет «Лента.ру» об освобождении заключенного. В 1991 году Бирюков был арестован и осужден после того, как убил офицера, который домогался его. В уголовном процессе защитить его интересы не удалось, и он получил самый строгий приговор. Однако после введения моратория на смертную казнь наказание пересмотрели и заменили на пожизненное.
Позже фильм «Три дня и больше никогда», рассказывающий о судьбе Бирюкова, привлек особое внимание главы Комиссии по помилованию Анатолия Приставкина и глубоко его тронул. В результате дело было пересмотрено, и его пожизненный приговор был заменен на 15 лет. Бирюков отбывал новый срок, неоднократно обращаясь за УДО, но безуспешно, пока, наконец, летом 2006 года не вышел на свободу.
После выхода на свободу Бирюков пытался вернуться к обычной жизни, но столкнулся с трудностями адаптации. Работал грузчиком, но испытывал проблемы с трудоустройством из-за своей криминальной истории. В итоге, после разрыва с семьей и злоупотребления алкоголем, он умер от инфаркта в 2014 году. В одном из последних интервью Бирюков высказал мнение о необходимости более жестких наказаний для серьезных преступников.
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