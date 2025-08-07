В мэрии Екатеринбурга раскрыли сроки благоустройства набережной Исети

Преображение набережной Исети за Макаровским мостом в Екатеринбурге идет с опережением. Вместо семи лет берег полностью благоустроят за четыре года, рассказал начальник отдела инженерных сооружений департамента благоустройства мэрии Владимир Берсенев.
«За 2026–2027 годы мы закончим благоустройство набережной. Сроки сократились с семи до четырех лет из-за того, что территория выиграла федеральные средства (речь идет о выделении денег в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“ — прим. ред.)», — уточнил Берсенев.
В конце июля врио свердловского губернатора Денис Паслер выдвинул требование, чтобы набережную сделали более спортивной и широкой. Заложить на благоустройство планируют 250-300 миллионов рублей.
Фестиваль «Атмофест» является одним из механизмов преображения площадки за мостом. Ранее организаторы озвучивали, что берег обрастет зелеными насаждениями, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. В 2024 году речь шла о семи годах реализации проекта.
