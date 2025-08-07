Застолье с незнакомцем обернулось гибелью для двоих свердловчан

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 43-летний мужчина жестоко избил троих собутыльников, с которыми познакомился в день трагедии. Двое из них скончались, а третий — чудом остался жив. Убийцу задержали и вынесли суровый приговор, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В июле 2024 года Александр И. присоединился к компании ранее незнакомых ему троих мужчин для распития спиртного. В разгар застолья между ними возник конфликт, мгновенно переросший в жестокую драку... Трое мужчин получили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Для двоих из них травмы оказались несовместимы с жизнью», — пояснили в инстанции.
Задержанный свою вину не признал, утверждая, что оборонялся. Однако гособвинитель опроверг его версию конфликта. Вместе с этим выяснилось, что мужчина уже был осужден за оскорбление полицейского.
Александра обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд приговорил его к 12 годам и 20 дням лишения свободы в колонии строгого режима.
