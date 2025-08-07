В Екатеринбурге вырвались на свободу сектанты, живущие по законам СССР

Суд четыре месяца рассматривал апелляционные жалобы осужденных Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге изменили приговор нескольким сторонникам экстремистского в РФ движения «Граждане СССР» («Союз славянских сил Руси» или «Союз Советских Социалистических Республик»), которые отрицают распад Советского Союза. Год назад Ленинский райсуд отправил 11 адептов в колонию общего режима. URA.RU рассказывает, кому удалось вырваться на свободу. Организация начала свою деятельность в 2010 году. Ее лидером называют московского стоматолога Сергея Тараскина. После череды проигранных судов, где рассматривали финансовые претензии к его клинике, он заявил о возрождении СССР, а себя провозгласил «президентом РСФСР», «главнокомандующим СССР» и «императором Российской империи». Тараскин создал законодательную базу, смысл которой сводился к тому, что рожденные в Советском Союзе остаются гражданами СССР, поскольку не отказывались от гражданства. Сергей Тараскин — стоматолог, назвавший себя «главой СССР» Фото: скрин из видео из сообщества ВК «Гражданин СССР» Позже Тараскин стал называться себя «космической сущностью ОгнеБог Рарог». В 2018-м количество тех, кто поддержал его идею, было около 140 тысяч человек. «Представительства» организации стали открываться во всех регионах РФ, его адепты стали продавать справки о союзном подданстве. В 2022 году Тараскин угодил в колонию на восемь лет. В Свердловской области движение появилось в 2014 году. Здешний лидером стал Андрей Злоказов, который называл себя «полпредом президента СССР». Он рассылал письма представителям гражданской и военной власти с требованиями прекратить «противозаконную» деятельность. Позже эксперты пришли к выводу, что в бумагах содержались призывы к экстремизму. В 2019 суд направил Злоказова на принудительное лечение в психбольницу. С того момента лидерство перехватила Светлана Горина. Себя она провозгласила «губернатором региона». Другой сторонник Петр Афанасенко заявил, что он «мэр Нижнего Тагила». В 2022-м их и еще девятерых адептов отправили под суд. Андрей Злоказов был лидером свердловского отделения движения Фото: скрин из видео с youtube-канала «ПоРа включить РаЗумъ» Следствие считает, что с 2019-го по 2020-й представители общества распространяли агитационные материалы и проводили собрания, где дискредитировали органы власти РФ. Против них возбудили дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ — «Организация деятельности экстремистской организации». 14 августа прошлого года суд назначил Афанасенко и Гориной по шесть лет лишения свободы. Александр Берсенев, считавший себя «замглавы Челябинской области», получил четыре года в колонии. Других сторонников — Сергея Махланова, Валерия Крюкова, Сергея Чибикова, Александра Маурина, Надежду Дубину, Людмилу Ларионову, Олега Новопашина и Дмитрия Коваля — приговорили к двум годам в колонии общего режима Никто из осужденных вину не признал. Апелляционные жалобы рассматривали четыре месяца. 4 июля облсуд выпустил из-под стражи Ларионову, Дубину и Горину, изменив реальный тюремный срок на условный. Берсеневу снизили наказание на два года. Жалобы остальных оставили без удовлетворения.

