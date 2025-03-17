РЕН ТВ: двое москвичей рухнули с 11 этажа, один погиб

На севере Москвы произошла трагедия: двое молодых людей, — парень и девушка, выпали с 11 этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ. Причем девушка выжила. Ей оказывается медпомощь.
«Погиб молодой человек, предположительно, ему 20-25 лет», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что девушка после падения с большой высоты выжила, ей оказывают помощь.
Состояние ее здоровья и детали инцидента уточняются. Следственные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.
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