Самолет, следующий в Магнитогорск из Минеральных вод, вынужденно сел в Уфе

Самолет, следующий в Магнитогорск Челябинской области из Минеральных вод, вынуждено сел в Уфе из-за тумана в аэропорту прибытия. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Рейс А4 6203 Минеральные воды — Магнитогорск отправлен на запасной аэродром в Уфу. Расчетное время прибытия борта — 11:30 (вместо 06:30)», — сообщила пресс-служба аэропорта города Магнитогорска в telegram-канале. Причиной стал сильный туман в аэропорту города-прибытия.
Также задержаны еще два рейса из Москвы — SU 1428 прибудет в 14:00 вместо 05:05, SU 1434 — в 14:25 вместо 12:10. На вылет задерживаются два рейса в Москву — SU 1429 до 14:55 (должен был вылететь в 06:15) и SU 1435 до 15:15 (должен был вылететь в 13:10), а также рейс в Минеральные воды (расчетное время вылета —12:00 вместо 04:20).
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