Дороги в Челябинской области закрывают на просушку

В Челябинской области с 17 апреля дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения закроют на просушку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«С 17 апреля 2025 года на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн», — сообщила пресс-служба ведомства на официально сайте. Приказ подписал первый заместитель министра Андрей Ксензов.
Приказ не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт, перевозящий продукты питания, лекарства, масла и специальные жидкости для сельскохозяйственных организаций, а также почту. Также под действия приказа не попадают машины, которые везут груз для ликвидации ЧП или стихийных бедствий.
Движение машин, у которых нагрузка на ось превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании специальных разрешений. Разрешение можно получить в ФКУ «Росдормониторинг». Сроки действия временного ограничения не превысят 30 суток и будут зависеть от полного высыхания дорожного полотна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!