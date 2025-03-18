18 марта 2025

Дороги в Челябинской области закрывают на просушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет действовать до полного высыхания дорожного полотна
Ограничение будет действовать до полного высыхания дорожного полотна Фото:

В Челябинской области с 17 апреля дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения закроют на просушку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 17 апреля 2025 года на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн», — сообщила пресс-служба ведомства на официально сайте. Приказ подписал первый заместитель министра Андрей Ксензов.

Приказ не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт, перевозящий продукты питания, лекарства, масла и специальные жидкости для сельскохозяйственных организаций, а также почту. Также под действия приказа не попадают машины, которые везут груз для ликвидации ЧП или стихийных бедствий.

Движение машин, у которых нагрузка на ось превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании специальных разрешений. Разрешение можно получить в ФКУ «Росдормониторинг». Сроки действия временного ограничения не превысят 30 суток и будут зависеть от полного высыхания дорожного полотна.

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В Челябинской области с 17 апреля дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения закроют на просушку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 17 апреля 2025 года на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн», — сообщила пресс-служба ведомства на официально сайте. Приказ подписал первый заместитель министра Андрей Ксензов. Приказ не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт, перевозящий продукты питания, лекарства, масла и специальные жидкости для сельскохозяйственных организаций, а также почту. Также под действия приказа не попадают машины, которые везут груз для ликвидации ЧП или стихийных бедствий. Движение машин, у которых нагрузка на ось превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании специальных разрешений. Разрешение можно получить в ФКУ «Росдормониторинг». Сроки действия временного ограничения не превысят 30 суток и будут зависеть от полного высыхания дорожного полотна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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