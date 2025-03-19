Проект апарт-отеля с термальным комплексом в Златоусте направят на экспертизу. Фото

В Златоусте появится новый термальный комплекс с термами
© Служба новостей «URA.RU»
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Построить туристический комплекс планируется через три года
Построить туристический комплекс планируется через три года Фото:

В Златоусте Челябинской области планируется построить туристический комплекс с термами. На территории возведут отель с современным сервисом, двухэтажный СПА-центр с бассейном и зонами отдыха. Сейчас идет подготовка к экспертизе, после чего начнется строительство, сообщает Инвестблок Центра «Мой бизнес».

«Сегодня торговый центр „Тарелка“ — одна из точек притяжения с трафиком около 6000 человек в день. Новый комплекс будет востребован, поможет увеличить турпоток и в целом поспособствует развитию города как туристического центра. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет», — отметил заместитель директора ООО СЗ «Уреньга-Резорт» Данил Жилин.

Планируется возвести гостиницу на 87 номеров с современным сервисом, площадью 2915 квадратных метров, двухэтажный СПА-центр с бассейном и зонами отдыха, водные аттракционы, такие как грот-лабиринт, водопады, гидромассаж, хромотерапия. Также на территории появится девять видов бань, в том числе кедровая, горячая и ледяная купели, панорамная.

SPA также будет включать еще и открытый бассейн и детскую зону «флэш-пад». Из комплекса будет открываться вид на пруд «Тарелка». Сам проект разрабатывается специалистами третий год. Уже оформлен земельный участок и согласована разрешительная документация.

Проект имеет статус объекта социально-культурного назначения на инвестиционном совете при губернаторе Челябинской области. Инвестблок сопровождает проект на всех этапах — от оформления земли до ввода объекта в эксплуатацию. Построить туристический комплекс планируется через три года.

В Златоусте Челябинской области планируется построить туристический комплекс с термами
В Златоусте Челябинской области планируется построить туристический комплекс с термами
Фото:

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В Златоусте Челябинской области планируется построить туристический комплекс с термами. На территории возведут отель с современным сервисом, двухэтажный СПА-центр с бассейном и зонами отдыха. Сейчас идет подготовка к экспертизе, после чего начнется строительство, сообщает Инвестблок Центра «Мой бизнес». «Сегодня торговый центр „Тарелка“ — одна из точек притяжения с трафиком около 6000 человек в день. Новый комплекс будет востребован, поможет увеличить турпоток и в целом поспособствует развитию города как туристического центра. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет», — отметил заместитель директора ООО СЗ «Уреньга-Резорт» Данил Жилин. Планируется возвести гостиницу на 87 номеров с современным сервисом, площадью 2915 квадратных метров, двухэтажный СПА-центр с бассейном и зонами отдыха, водные аттракционы, такие как грот-лабиринт, водопады, гидромассаж, хромотерапия. Также на территории появится девять видов бань, в том числе кедровая, горячая и ледяная купели, панорамная. SPA также будет включать еще и открытый бассейн и детскую зону «флэш-пад». Из комплекса будет открываться вид на пруд «Тарелка». Сам проект разрабатывается специалистами третий год. Уже оформлен земельный участок и согласована разрешительная документация. Проект имеет статус объекта социально-культурного назначения на инвестиционном совете при губернаторе Челябинской области. Инвестблок сопровождает проект на всех этапах — от оформления земли до ввода объекта в эксплуатацию. Построить туристический комплекс планируется через три года.
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