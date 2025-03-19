В ХМАО возбудили уголовное дело на отчима, жестоко избившего ребенка из-за вейпа

Силовики возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил ребенка своей сожительницы из-за найденного у него вейпа. Об этом сообщили в следственном комитете по ХМАО.
«Проведена процессуальная проверка по сообщению, опубликованному в социальных медиа, о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку сожителем матери и видеосъемке происходящего. По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя пгт.Новоаганск Нижневартовского района по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», — рассказали в telegram-канале ведомства.
По данной статье мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Также ему будет запрещено занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее URA.RU сообщало, что отчима жестоко избившего ребенка в ХМАО задержали силовики. В полиции мужчина сделал заявление и раскаялся в содеянном. Также силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением ребенка. Видео с истязанием было снято еще во время новогодних каникул, но опубликовано только сейчас.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!