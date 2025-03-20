Ушаков раскрыл состав делегации на переговорах с США

Ушаков: делегацию РФ в США возглавят сенатор Карасин и советник директора ФСБ
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Ушаков напомнил журналистам, что переговоры РФ и США состоятся в Эр-Рияде
Ушаков напомнил журналистам, что переговоры РФ и США состоятся в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Делегацию из России на переговорах с США возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что переговоры двух держав по вопросу урегулирования украинского кризиса, состоятся 24 марта. Они пройдут в Эр-Рияде.

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Делегацию из России на переговорах с США возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что переговоры двух держав по вопросу урегулирования украинского кризиса, состоятся 24 марта. Они пройдут в Эр-Рияде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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