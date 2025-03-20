Ушаков раскрыл состав делегации на переговорах с США

Ушаков напомнил журналистам, что переговоры РФ и США состоятся в Эр-Рияде
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Делегацию из России на переговорах с США возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.
Он напомнил, что переговоры двух держав по вопросу урегулирования украинского кризиса, состоятся 24 марта. Они пройдут в Эр-Рияде.
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