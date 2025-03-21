Путин обратился к главам стран СНГ

Президент России Владимир Путин отправил поздравления руководителям ряда стран Средней Азии и Азербайджана по случаю празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В числе адресатов — президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Навруз считается важным весенним праздником, символизирующим обновление и начало нового года.
«Путин направил теплые поздравления по случаю <...> Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву», — отмечается на официальном сайте Кремля.
В своих поздравлениях Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность дальнейшего развития двусторонних отношений. Он также выразил уверенность в том, что подобное партнерство будет продолжаться и дальше. Под конец президент РФ выразил особые пожелания гражданам этих стран, подчеркнув общие культурные и исторические связи, которые объединяют народы в период празднования Навруза. Он попросил передать в этот светлый день наилучшие пожелания всем гражданам упомянутых государств.
Навруз, известный также под названиями Новруз, Науруз, Нооруз, является праздником, символизирующим приход весны и начало нового года по солнечному календарю. Сегодня этот праздник не имеет привязки к какой-либо определенной религии и широко отмечается среди иранских и тюркских народов. В ряде государств, включая Азербайджан, Албанию, Грузию, Казахстан, Македонию и Таджикистан, данный праздник имеет статус официального государственного праздника. В России празднование Навруза проходит в таких регионах, как Башкортостан, Дагестан и Татарстан.
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