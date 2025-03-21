Во Франции запретили популярные у россиян телеканалы

Медиарегулятор Arcom запретил вещание «Пятого канала» и СТС во Франции
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Вещание российских телеканалов запретили, так как они принадлежать компании, против которой ЕС наложил санкции
Вещание российских телеканалов запретили, так как они принадлежать компании, против которой ЕС наложил санкции Фото:

Во Франции медиарегулятор Arcom принял решение о запрете трансляции телеканалов «Пятый канал» и СТС в рамках санкций, наложенных Европейским Союзом. Об этом сообщает медиарегулятор.

«Arcom потребовал от Eutelsat прекратить трансляцию российских каналов СТС и „Пятый канал“. Эти каналы контролируются российской компанией АО „Национальная Медиа Группа“, финансовые средства которой заморожены <...>, что влечет за собой запрет на их распространение», — передает Arcom на своем сайте.

В 2022 году Европейский союз включил медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в список организаций, на которые были наложены санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер. Кроме того, под санкции попали такие телеканалы, как НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.

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Во Франции медиарегулятор Arcom принял решение о запрете трансляции телеканалов «Пятый канал» и СТС в рамках санкций, наложенных Европейским Союзом. Об этом сообщает медиарегулятор. «Arcom потребовал от Eutelsat прекратить трансляцию российских каналов СТС и „Пятый канал“. Эти каналы контролируются российской компанией АО „Национальная Медиа Группа“, финансовые средства которой заморожены <...>, что влечет за собой запрет на их распространение», — передает Arcom на своем сайте. В 2022 году Европейский союз включил медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в список организаций, на которые были наложены санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер. Кроме того, под санкции попали такие телеканалы, как НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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