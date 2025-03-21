Задержан екатеринбуржец, распыливший газ в военкомате. Видео

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Обзорная по городу. Пермь , зима, мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Силовая операция прошла на улице Ломоносова (архивное фото) Фото:

Полицейские задержали 32-летнего Радика Т., который мог распылить перцовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Кадрами силовой операции поделился читатель URA.RU.

Судя по видео, Радика задержали утром 21 марта. Это произошло возле дома на улице Ломоносова. «Его караулили соседи с силовиками», — отметил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Газ в военкомате мужчина распылил 20 марта. Предварительно, Радик хотел подписать контракт о прохождении военной службы, но резко передумал. Соседи неоднократно жаловались на парня. Их он якобы кошмарит уже несколько лет: протыкает колеса, снимает камеру видеонаблюдения.

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Полицейские задержали 32-летнего Радика Т., который мог распылить перцовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Кадрами силовой операции поделился читатель URA.RU. Судя по видео, Радика задержали утром 21 марта. Это произошло возле дома на улице Ломоносова. «Его караулили соседи с силовиками», — отметил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Газ в военкомате мужчина распылил 20 марта. Предварительно, Радик хотел подписать контракт о прохождении военной службы, но резко передумал. Соседи неоднократно жаловались на парня. Их он якобы кошмарит уже несколько лет: протыкает колеса, снимает камеру видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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