20 марта 2025

Екатеринбуржец распылил газ в военкомате

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, военкомат, призывная комиссия
Мужчину были готовы принять в ряды ВС РФ Фото:

Мужчина распылил газовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда пришел подписывать контракт на военную службу. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел днем 20 марта. Мужчине выдали бланки и отправили домой заполнять. Позже он вернулся, швырнул их на стол и ушел, отказавшись от контракта. «Уходя, он распылил перцовку на лестнице», — сказал собеседник агентства.

Инцидент работу военкомата не сорвал. Сейчас мужчину ищет полиция.

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Мужчина распылил газовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда пришел подписывать контракт на военную службу. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел днем 20 марта. Мужчине выдали бланки и отправили домой заполнять. Позже он вернулся, швырнул их на стол и ушел, отказавшись от контракта. «Уходя, он распылил перцовку на лестнице», — сказал собеседник агентства. Инцидент работу военкомата не сорвал. Сейчас мужчину ищет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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