Екатеринбуржец распылил газ в военкомате

Мужчину были готовы принять в ряды ВС РФ
Мужчина распылил газовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда пришел подписывать контракт на военную службу. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, инцидент произошел днем 20 марта. Мужчине выдали бланки и отправили домой заполнять. Позже он вернулся, швырнул их на стол и ушел, отказавшись от контракта. «Уходя, он распылил перцовку на лестнице», — сказал собеседник агентства.
Инцидент работу военкомата не сорвал. Сейчас мужчину ищет полиция.
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