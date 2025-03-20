Екатеринбуржец распылил газ в военкомате

21 марта 2025 в 11:42 Размер текста - 17 +

Мужчину были готовы принять в ряды ВС РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина распылил газовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда пришел подписывать контракт на военную службу. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел днем 20 марта. Мужчине выдали бланки и отправили домой заполнять. Позже он вернулся, швырнул их на стол и ушел, отказавшись от контракта. «Уходя, он распылил перцовку на лестнице», — сказал собеседник агентства. Инцидент работу военкомата не сорвал. Сейчас мужчину ищет полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина распылил газовый баллончик в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга, когда пришел подписывать контракт на военную службу. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел днем 20 марта. Мужчине выдали бланки и отправили домой заполнять. Позже он вернулся, швырнул их на стол и ушел, отказавшись от контракта. «Уходя, он распылил перцовку на лестнице», — сказал собеседник агентства. Инцидент работу военкомата не сорвал. Сейчас мужчину ищет полиция.