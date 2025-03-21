«Как на пороховой бочке»: соседи рассказали о мужчине, распылившем газ в военкомате Екатеринбурга

Екатеринбуржец, распыливший газ в военкомате, несколько лет кошмарит соседей

21 марта 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Инцидент в военкомате произошел 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Газ в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга распылил 32-летний Радик Т. Об этом URA.RU рассказал его сосед, которого опрашивали силовики. «Вчера полиция весь дом [на улице Ломоносова] на уши поставила. Приходили за ним, но его не оказалось дома, прятался где-то. Полицейские хотели дверь пилить ему», — сказал собеседник агентства. По его словам, Радик якобы уже несколько лет кошмарит соседей. «Бывает, что он включает на весь подъезд мусульманские молитвы. Один раз он соседу колеса порезал ножом. Вырвал камеру видеонаблюдения в подъезде и утащил, а мы на нее всем подъездом скидывались. Кроме того, он свою мать периодически избивает и выгоняет из квартиры», — добавил мужчина. Он уверяет, что на Радика уже неоднократно жаловались в полицию. Но реакции якобы не было. «Так все его дела закрывались. А мы, как всегда, как на пороховой бочке», — заключил он. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Перцовый баллончик Радик распылил 20 марта. В военкомат он пришел, чтобы подписать контракт, но в последний момент передумал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газ в военкомате Орджоникидзевского района Екатеринбурга распылил 32-летний Радик Т. Об этом URA.RU рассказал его сосед, которого опрашивали силовики. «Вчера полиция весь дом [на улице Ломоносова] на уши поставила. Приходили за ним, но его не оказалось дома, прятался где-то. Полицейские хотели дверь пилить ему», — сказал собеседник агентства. По его словам, Радик якобы уже несколько лет кошмарит соседей. «Бывает, что он включает на весь подъезд мусульманские молитвы. Один раз он соседу колеса порезал ножом. Вырвал камеру видеонаблюдения в подъезде и утащил, а мы на нее всем подъездом скидывались. Кроме того, он свою мать периодически избивает и выгоняет из квартиры», — добавил мужчина. Он уверяет, что на Радика уже неоднократно жаловались в полицию. Но реакции якобы не было. «Так все его дела закрывались. А мы, как всегда, как на пороховой бочке», — заключил он. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Перцовый баллончик Радик распылил 20 марта. В военкомат он пришел, чтобы подписать контракт, но в последний момент передумал.