«Решение принято»: Бондарчук официально подтвердил развод с Андреевой

Режиссер Бондарчук расстался с женой: изменилась наша история
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Режиссер Федор Бондарчук снова в списке холостяков
Режиссер Федор Бондарчук снова в списке холостяков Фото:

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально подтвердили давно ходившие слухи. Пара объявила о разводе спустя девять лет брака.

«Мы никогда не были парой, которая допускает людей в свою семью. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — гласит заявление супругов.

Федор и Паулина объявили в запрещенной соцсети, что они остаются благодарны друг другу и сохраняют теплые чувства. Кроме этого, они планируют и дальше работать вместе и воспитывать общего сына. «Все меняется. Изменилась и наша история», — заключили Бондарчук и Андреева.

Новость о разводе пары в беседе с URA.RU ранее подтверждала певица Анна Калашникова. Причиной расставания пары мог стать новый роман режиссера, о котором давно ходят слухи. Федору приписывали отношения с актрисой Софьей Синицыной, однако она опровергала это.

Федор и Паулина поженились в 2019 году после четырех лет романа. У пары растет общий сын Иван, который появился на свет в 2021 году. Для режиссера этот брак стал вторым.

История любви с Паулиной у Федора начиналась со скандала. Когда отношения закрутились, Бондарчук был женат на модели Светлане. Тогда многие говорили о том, что Паулина — коварная разлучница, разрушившая семью, которая существовала 25 лет. Однако во время развода Светлана и Федор заявили, что разошлись якобы по обоюдному согласию, без предательств, обид и взаимных претензий.

Поговаривают, что Федор обратил внимание на Паулину, когда впервые увидел ее в спектакле «Номер 13D» на сцене МХТ имени Чехова. У актрисы была юмористическая и вместе с тем очень сексуальная роль: она играла секретаршу Джейн Уорзингтон, которая почти все действие на сцене проводила в нижнем белье.

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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально подтвердили давно ходившие слухи. Пара объявила о разводе спустя девять лет брака. Федор и Паулина объявили в запрещенной соцсети, что они остаются благодарны друг другу и сохраняют теплые чувства. Кроме этого, они планируют и дальше работать вместе и воспитывать общего сына. «Все меняется. Изменилась и наша история», — заключили Бондарчук и Андреева. Новость о разводе пары в беседе с URA.RU ранее подтверждала певица Анна Калашникова. Причиной расставания пары мог стать новый роман режиссера, о котором давно ходят слухи. Федору приписывали отношения с актрисой Софьей Синицыной, однако она опровергала это. Федор и Паулина поженились в 2019 году после четырех лет романа. У пары растет общий сын Иван, который появился на свет в 2021 году. Для режиссера этот брак стал вторым. История любви с Паулиной у Федора начиналась со скандала. Когда отношения закрутились, Бондарчук был женат на модели Светлане. Тогда многие говорили о том, что Паулина — коварная разлучница, разрушившая семью, которая существовала 25 лет. Однако во время развода Светлана и Федор заявили, что разошлись якобы по обоюдному согласию, без предательств, обид и взаимных претензий. Поговаривают, что Федор обратил внимание на Паулину, когда впервые увидел ее в спектакле «Номер 13D» на сцене МХТ имени Чехова. У актрисы была юмористическая и вместе с тем очень сексуальная роль: она играла секретаршу Джейн Уорзингтон, которая почти все действие на сцене проводила в нижнем белье.
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