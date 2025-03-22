В Барнауле 90-летняя бабушка привлекла внимание Следкома

В Барнауле проверят видео, где 90-летняя женщина чистит снег с крыши
© Служба новостей «URA.RU»
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Бабушка старалась предотвратить потоп в своей квартире
Бабушка старалась предотвратить потоп в своей квартире Фото:

В Барнауле следственные органы начали проверку видео, на котором 90-летняя бабушка чистит снег с крыши многоэтажного дома. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«СК и прокуратура проверят видео, на котором 90-летняя женщина чистит снег на крыше многоэтажного дома», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Автор ролика утверждает, что пенсионерка делает это ежегодно, чтобы избежать потопа в квартире.

Управляющая компания отправляла работников, но они отказались выполнять работы из-за аварийного состояния крыши, что создает угрозу для жизни. В связи с этим СК инициировала доследственную проверку по статье о выполнении небезопасных работ.

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В Барнауле следственные органы начали проверку видео, на котором 90-летняя бабушка чистит снег с крыши многоэтажного дома. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «СК и прокуратура проверят видео, на котором 90-летняя женщина чистит снег на крыше многоэтажного дома», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Автор ролика утверждает, что пенсионерка делает это ежегодно, чтобы избежать потопа в квартире. Управляющая компания отправляла работников, но они отказались выполнять работы из-за аварийного состояния крыши, что создает угрозу для жизни. В связи с этим СК инициировала доследственную проверку по статье о выполнении небезопасных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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