В Барнауле 90-летняя бабушка привлекла внимание Следкома

В Барнауле следственные органы начали проверку видео, на котором 90-летняя бабушка чистит снег с крыши многоэтажного дома. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«СК и прокуратура проверят видео, на котором 90-летняя женщина чистит снег на крыше многоэтажного дома», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Автор ролика утверждает, что пенсионерка делает это ежегодно, чтобы избежать потопа в квартире.
Управляющая компания отправляла работников, но они отказались выполнять работы из-за аварийного состояния крыши, что создает угрозу для жизни. В связи с этим СК инициировала доследственную проверку по статье о выполнении небезопасных работ.
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