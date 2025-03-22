В Совфеде объяснили, чего хотели добиться организаторы теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холл» был направлен на дестабилизацию ситуации в России. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Как и все остальные террористические акты, этот был направлен на то, чтобы посеять неуверенность и дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — передает слова Карасина «Лента.ру». По информации Следственного комитета, теракт организовали шесть человек, которые сейчас находятся в розыске и были арестованы заочно.
Организаторы завербовали и обучили четверых исполнителей акта насилия. Нападение произошло 22 марта 2024 года и привело к гибели 145 человек, более 550 получили ранения.
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