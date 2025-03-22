В Совфеде объяснили, чего хотели добиться организаторы теракта в «Крокусе»

Сенатор Карасин: теракт в «Крокусе» был совершен для дестабилизации ситуации
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Теракт в «Крокусе» должен был посеять панику среди россиян, заявил Карасин
Теракт в «Крокусе» должен был посеять панику среди россиян, заявил Карасин Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холл» был направлен на дестабилизацию ситуации в России. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Как и все остальные террористические акты, этот был направлен на то, чтобы посеять неуверенность и дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — передает слова Карасина «Лента.ру». По информации Следственного комитета, теракт организовали шесть человек, которые сейчас находятся в розыске и были арестованы заочно.

Организаторы завербовали и обучили четверых исполнителей акта насилия. Нападение произошло 22 марта 2024 года и привело к гибели 145 человек, более 550 получили ранения.

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Теракт в «Крокус Сити Холл» был направлен на дестабилизацию ситуации в России. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Как и все остальные террористические акты, этот был направлен на то, чтобы посеять неуверенность и дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — передает слова Карасина «Лента.ру». По информации Следственного комитета, теракт организовали шесть человек, которые сейчас находятся в розыске и были арестованы заочно. Организаторы завербовали и обучили четверых исполнителей акта насилия. Нападение произошло 22 марта 2024 года и привело к гибели 145 человек, более 550 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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