Шесть организаторов теракта в «Крокусе» находятся в розыске

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22 марта - годовщина теракта в «Крокусе», в котором погибли 145 человек
22 марта - годовщина теракта в «Крокусе», в котором погибли 145 человек Фото:

Шестеро организаторов теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта 2024 года находятся в розыске. Информацию сообщили сегодня в пресс-службе СК России.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что они завербовали четырех исполнителей нападения и организовали обучение за границей. Виновником в теракте СК называет «спецслужбу недружественного государства». Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых. 

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Шестеро организаторов теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта 2024 года находятся в розыске. Информацию сообщили сегодня в пресс-службе СК России. «Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что они завербовали четырех исполнителей нападения и организовали обучение за границей. Виновником в теракте СК называет «спецслужбу недружественного государства». Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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