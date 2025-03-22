Шесть организаторов теракта в «Крокусе» находятся в розыске

Шестеро организаторов теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта 2024 года находятся в розыске. Информацию сообщили сегодня в пресс-службе СК России.
«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что они завербовали четырех исполнителей нападения и организовали обучение за границей. Виновником в теракте СК называет «спецслужбу недружественного государства». Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.