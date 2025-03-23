Песков: Европа недооценивает влияние США на мировую политику

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Песков заявил, что рано или поздно Европе нужно будет согласиться с позицией Трампа
Песков заявил, что рано или поздно Европе нужно будет согласиться с позицией Трампа Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские страны недооценивают влияние США на международной арене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В какой-то момент они (европейские лидеры — прим. URA.RU), на наш взгляд, должны будут согласиться с президентом США [Дональдом Трампом] и сделать так, как он хочет. Но, конечно, только глупый человек может недооценивать влияние США на мировую политику, это влияние огромное», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Представитель Кремля также заявил, что европейские политики демонстрируют желание продолжать поставки оружия Киеву. Это, по словам пресс-секретаря российского лидера, указывает на интерес Европы продолжать конфликт на Украине.

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Европейские страны недооценивают влияние США на международной арене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В какой-то момент они (европейские лидеры — прим. URA.RU), на наш взгляд, должны будут согласиться с президентом США [Дональдом Трампом] и сделать так, как он хочет. Но, конечно, только глупый человек может недооценивать влияние США на мировую политику, это влияние огромное», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. Представитель Кремля также заявил, что европейские политики демонстрируют желание продолжать поставки оружия Киеву. Это, по словам пресс-секретаря российского лидера, указывает на интерес Европы продолжать конфликт на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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