Когда в Свердловскую область придет весеннее тепло

В Свердловской области 25-26 марта ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.
«25-26 марта поступит теплый воздух, осадков не предполагается, уменьшится количество облаков. Температура повысится: ночью -4,+1 градус, днем +5,+10 градусов» — написали они в своем telegram-канале.
Ранее начальница гидрологических отдела Уральского гидрометцентра Людмила Аненко прогнозировала оттепели с 25 марта. Тогда ожидалось, что потеплеет лишь до +8 градусов. В апреле же температура будет около средних значений, но с большим количеством осадков.
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