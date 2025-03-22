22 марта 2025

Когда в Свердловскую область придет весеннее тепло

Уралгидрометцентр: в Свердловской области потеплеет 25-26 марта до +10 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепели будут регулярными с 25 марта
Оттепели будут регулярными с 25 марта Фото:

В Свердловской области 25-26 марта ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.

«25-26 марта поступит теплый воздух, осадков не предполагается, уменьшится количество облаков. Температура повысится: ночью -4,+1 градус, днем +5,+10 градусов» — написали они в своем telegram-канале.

Ранее начальница гидрологических отдела Уральского гидрометцентра Людмила Аненко прогнозировала оттепели с 25 марта. Тогда ожидалось, что потеплеет лишь до +8 градусов. В апреле же температура будет около средних значений, но с большим количеством осадков.

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В Свердловской области 25-26 марта ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра. «25-26 марта поступит теплый воздух, осадков не предполагается, уменьшится количество облаков. Температура повысится: ночью -4,+1 градус, днем +5,+10 градусов» — написали они в своем telegram-канале. Ранее начальница гидрологических отдела Уральского гидрометцентра Людмила Аненко прогнозировала оттепели с 25 марта. Тогда ожидалось, что потеплеет лишь до +8 градусов. В апреле же температура будет около средних значений, но с большим количеством осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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