Курянин подобрал неразорвавшуюся украинскую мину и погиб от взрыва

Житель Курской области погиб от украинской мины
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Мина сдетонировала в кармане жителя Курской области (архивное фото)
Мина сдетонировала в кармане жителя Курской области (архивное фото) Фото:
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Житель Обоянского района (Курская область) погиб из-за взрыва мины «колокольчик», которая сдетонировала у него в кармане. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.

Также он подчеркнул, что несмотря на безопасность Обонянского района, он находится рядом с опасным Беловским районом. В регионе отработали саперы, однако риск сохраняется из-за возможных атак противника по мирным городам и селам, отметил Хинштейн.

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Житель Обоянского района (Курская область) погиб из-за взрыва мины «колокольчик», которая сдетонировала у него в кармане. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь семье. Также он подчеркнул, что несмотря на безопасность Обонянского района, он находится рядом с опасным Беловским районом. В регионе отработали саперы, однако риск сохраняется из-за возможных атак противника по мирным городам и селам, отметил Хинштейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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