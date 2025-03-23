Курянин подобрал неразорвавшуюся украинскую мину и погиб от взрыва

Житель Обоянского района (Курская область) погиб из-за взрыва мины «колокольчик», которая сдетонировала у него в кармане. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.
Также он подчеркнул, что несмотря на безопасность Обонянского района, он находится рядом с опасным Беловским районом. В регионе отработали саперы, однако риск сохраняется из-за возможных атак противника по мирным городам и селам, отметил Хинштейн.
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