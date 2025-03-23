Следы медведя замечены инспекторами на территории природного парка «Пермский». Звери с приходом теплой погоды начинают выходить из зимней спячки, констатируют в Дирекции ООПТ Пермского края.
«Недавно недалеко от камня Писаный, который находится на Вишерском участке природного парка „Пермский“, были обнаружены следы молодого медведя, явно вышедшего из спячки», — говорится в telegram-канале Дирекции. В сообщении отмечается, что после нескольких дней или недель после пробуждения у медведя появляется аппетит, он начинает активно искать пищу.
Камень Писаный, около которого замечены следы медведя, популярный у туристов объект. Это высокий скальник на берегу реки Вишера. На камнях сохранились рисунки древних людей. В основном туристы посещают Писаный во время летних сплавов по реке.
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