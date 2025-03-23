23 марта 2025

В пермских лесах медведи вышли из спячки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи выходят из берлог (архивное фото)
Медведи выходят из берлог (архивное фото) Фото:

Следы медведя замечены инспекторами на территории природного парка «Пермский». Звери с приходом теплой погоды начинают выходить из зимней спячки, констатируют в Дирекции ООПТ Пермского края.

«Недавно недалеко от камня Писаный, который находится на Вишерском участке природного парка „Пермский“, были обнаружены следы молодого медведя, явно вышедшего из спячки», — говорится в telegram-канале Дирекции. В сообщении отмечается, что после нескольких дней или недель после пробуждения у медведя появляется аппетит, он начинает активно искать пищу.

Камень Писаный, около которого замечены следы медведя, популярный у туристов объект. Это высокий скальник на берегу реки Вишера. На камнях сохранились рисунки древних людей. В основном туристы посещают Писаный во время летних сплавов по реке.

Следы медведя замечены у камня Писаный на Вишере
Следы медведя замечены у камня Писаный на Вишере
Фото:

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Следы медведя замечены инспекторами на территории природного парка «Пермский». Звери с приходом теплой погоды начинают выходить из зимней спячки, констатируют в Дирекции ООПТ Пермского края. «Недавно недалеко от камня Писаный, который находится на Вишерском участке природного парка „Пермский“, были обнаружены следы молодого медведя, явно вышедшего из спячки», — говорится в telegram-канале Дирекции. В сообщении отмечается, что после нескольких дней или недель после пробуждения у медведя появляется аппетит, он начинает активно искать пищу. Камень Писаный, около которого замечены следы медведя, популярный у туристов объект. Это высокий скальник на берегу реки Вишера. На камнях сохранились рисунки древних людей. В основном туристы посещают Писаный во время летних сплавов по реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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