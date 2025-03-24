Голикова: число бедных сократилось до минимума за всю историю России

В прошлом году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории Российской Федерации», — отметила Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ее слова передает ТАСС. По словам вице-премьера РФ, страна поступательно движется по показателям снижения бедности и уже достигла серьезных результатов.
Кроме того, Голикова упомянула о дальнейших планах правительства по снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей. В рамках этих усилий будет донастроена система поддержки, в том числе — будет введена семейная налоговая выплата, которая начнет действовать с 2026 года.
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