Голикова: число бедных сократилось до минимума за всю историю России

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Голикова заявила, что Россия движется по показателям снижения бедности
Голикова заявила, что Россия движется по показателям снижения бедности Фото:

В прошлом году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории Российской Федерации», — отметила Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ее слова передает ТАСС. По словам вице-премьера РФ, страна поступательно движется по показателям снижения бедности и уже достигла серьезных результатов.

Кроме того, Голикова упомянула о дальнейших планах правительства по снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей. В рамках этих усилий будет донастроена система поддержки, в том числе — будет введена семейная налоговая выплата, которая начнет действовать с 2026 года.

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В прошлом году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории Российской Федерации», — отметила Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ее слова передает ТАСС. По словам вице-премьера РФ, страна поступательно движется по показателям снижения бедности и уже достигла серьезных результатов. Кроме того, Голикова упомянула о дальнейших планах правительства по снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей. В рамках этих усилий будет донастроена система поддержки, в том числе — будет введена семейная налоговая выплата, которая начнет действовать с 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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